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Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AB Komiyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konuları ele alındı.

Ekonomi 28.05.2021, 12:46
Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AB Komiyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Muş, görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için AB ve Türkiye işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek yol haritalarını belirlediklerini aktardı.

Muş, görüşmede Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularını ele aldıklarını belirterek, yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’e teşekkür ettiğini kaydetti.
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