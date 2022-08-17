Bakan Kurum’dan konut fiyatlarının düşürülmesine ilişkin açıklama

Yeni konut kampanyalarının Eylül ayında başlayacağını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut öncülüğünde başlatılacak konut kampanyalarıyla konut ve kira fiyatlarının frenlenmesi amaçlanıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki dönemde Emlak Konut öncülüğünde başlatılacak projeler ile konut ve kira fiyatlarının düşeceğini söyledi. Başlatılacak projelerde sadece kamu değil özel sektörün de devreye gireceğini belirten Kurum, "Eylül - Ekim aylarında Emlak Konut öncülüğünde tüm firmaların katılacağı yeni bir konut kampanyası başlatılacak. Burada sadece kamunun değil, özel sektörün de devreye girerek yeni konutların üretilmesi ve fahiş fiyatların frenlemesi amaçlanıyor" açıklamalarında bulundu.

Kentsel dönüşümde kira yardımı artıyor

Kentsel dönüşümde verilen kira desteğinin artırılmasına ilişkin de konuşan Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde kira desteğini bin 150 liradan bin 500 liraya çıkarıyoruz. Proje bazında 2 bin liraya kadar çıkan alanlar var. 2 bin lira kira yardımı alanlara da 2 bin 600 lira verilecek. Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek" diye konuştu.

"Deprem siyaset üstü bir konudur"

İBB’ye eleştirilerde de bulunan Bakan Kurum, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi. Kurum, "Bakın bugün, 17 Ağustos depreminin yıldönümündeyiz. Her fırsatta deprem meselesinin siyaset üstü olduğunu söyleyip de hala depremi bir siyaset malzemesi gibi kullananlara şunu söylemek istiyorum. Artık konseyler, çalıştaylar dönemi geçmiştir. Türkiye ve İstanbul bir deprem tehdidi altındadır. Ayrıca Kentsel dönüşüm mevzuatına dair eleştirilerle bir yere varmamız mümkün değildir. İşte bakın, biz sizin eleştirdiğiniz o mevzuatlarla İstanbul’un 39 ilçesinde dönüşüm yapıyoruz; işte bugün de 60 bin konutluk dünyanın en büyük dönüşüm alanındayız. Demekki istenilince yapılabiliyormuş, çalışacağız. Bize "Ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum, yardımcı olun" diyeceksin, projeni, planını getireceksin biz de sizlere yardımcı olacağız. Herkes elini taşın altına koyacak. Bizim başka gayemiz yok, biz hala kalplerimizdeki acısı taptaze duran 17 Ağustos’lar bir daha yaşanmasın diyoruz. Bu görüntüleri inanın aklımızdan bir an bile çıkarmıyor, gece gündüz dönüşüme çalışıyoruz. Şehri yöneten insanların hepsini aynı duyguya, aynı hassasiyete davet ediyorum" dedi.

Asbestli gemi tartışmaları

Kurum, İzmir’e geleceği belirtilen ve asbest taşıdığı için tartışmalar neden olan gemiyle ilgili soru üzerine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın belirttiği rakamın yanlış olduğunu söyleyerek, "9.2 ton asbest olduğu belirtiliyor. Bu oran kanunlara uygun. Ancak gemi karasularımıza girmeden kontrolden geçirilecek. Eğer belirtilen miktardan fazla asbest varsa geldiği yere geri gönderilecek" diyerek sözlerini tamamladı.