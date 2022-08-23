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Bakan Kurum: "(Sosyal konut projesi) İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvurabilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili, “Proje kapsamında İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvuru yapabilecek" dedi.

Ekonomi 23.08.2022, 12:20 23.08.2022, 12:59
Bakan Kurum: "(Sosyal konut projesi) İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvurabilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili soruya ilişkin, “Proje kapsamında İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" ifadelerini kullandı.

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