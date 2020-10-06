Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak. Kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.