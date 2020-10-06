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Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını açıkladı.
Ekonomi 06.10.2020, 08:44
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak. Kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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