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Bakan Kurum'dan döviz kuru açıklaması

Bakan Kurum, "Bugün baktığınızda döviz kuru üzerinden manipülasyonlar yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara, yatırımı engellemek isteyen lobilere bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ekonomi 15.12.2021, 16:48 15.12.2021, 16:56
Bakan Kurum'dan döviz kuru açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumGayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) MİPİM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu açılış konuşmasını yaptı. Kalyoncu'nun ardından kürsüye çıkan Bakan Kurum, salgın hastalıkların ve iklim değişikliğinin hayatlarımızda köklü değişiklikleri de beraberinde getirdiğini söyleyerek, "Tüm dünyada olduğu gibi; biz de Kovid-19 sonrasında, her şeyi yeniden gözden geçirdiğimiz, yeniden yorumladığımız bir süreçten geçiyoruz. Aslında bunu tüm dünya derinden hissetmekte. Tedarik zincirinde bir bozulma var. Pandemi sürecinde de inşaat sektöründe bir daralma yaşandı. Bu da ister istemez inşaat fiyatlarına yansıdı. İklim değişikliğinde dünyaya karşı tarihi bir sorumluluğu bulunmayan Türkiye ve bu çerçevede insanlık için, geleceğimiz için Paris İklim Anlaşması'na Cumhurbaşkanımızın imzasıyla taraf oldu ve yüce meclisimizin takdiriyle anlaşmayı yürürlüğe girdi. Şimdi, önümüzde bu ülkeyi bekleyen, bu ülkenin geleceği için adım atmak isteyen bizler için, hepimiz için iki hedef var" dedi.

“Ülkemiz siyasi istikrarsızlıklar, işgal girişimleri nedeniyle sanayi devrimini kaçırmış bir ülke"

Kurum, sözlerine şu şekilde devam etti: "Biri 2053 net sıfır emisyon hedefi diğeri ise yeşil kalkınma devrimi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Ülkemiz siyasi istikrarsızlıklar, işgal girişimleri nedeniyle sanayi devrimini kaçırmış bir ülke. Darbeler, cuntalar, koalisyon hükümetlerinin getirdiği güvensizlikler ve bunların getirdiği özgüvensizlikle beraber teknoloji devrimine yeterli uyumu sağlayamamıştır. Fakat bugün, istikrar ve güven ortamını sağlamış, tüm ağırlıklarından, bagajlarından kurtulmuş, her alanda yüksek devlet iradesi ortaya koyan bir Türkiye var. Şimdi ülkemizin önünde tüm fırsatlarıyla beraber yeşil kalkınma devrimi duruyor. Biz ülke olarak, yeşil kalkınmaya maruz kalan değil, bu dönemi yöneten, yönlendiren, liderlik eden bir ülke olarak yürütüyoruz. Yeşil kalkınma devrimi; sadece ulusal anlamda bizi değil, tüm bölgemizi hareketlendirecek"

“Yapı sektörümüz pandemi sınavdan da başarılı bir şekilde çıktı"

Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün salgın döneminde üstün performansıyla gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kurum, “Kovid-19'a bağlı olarak tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ülkemizi etkilemiş olsa da Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü, salgın dönemindeki üstün performansıyla gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. 450'den fazla alt sektörümüzü besleyen yapı sektörümüz bu sınavdan da başarılı bir şekilde çıkmıştır. Pandemi sürecini, yaptığımız yeni yatırımlar, yeni projeler ve mevzuat düzenlemeleriyle, gerçekleştirilen çevreci toplantılar, seminerler, kurulan iş birlikleriyle başarılı bir şekilde değerlendirdik. Bir başarı hikayesini de yapı sektörümüzü doğrudan ilgilendiren büyüyen ekonomimizle gösterdik"diye konuştu.

“İhracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 90'lara yaklaştı"

'İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz' diyen Kurum, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeyle G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz. 221 milyar dolar seviyesine ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 90'lara yaklaştı. Pandemi öncesi 1.7 milyon olan istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Yine Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı dostlarımızın başarısı. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere de bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Durmayacağız; çalışmaya, üretmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı
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