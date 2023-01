Bakan Kurum: "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni Nisan ayında hizmete sunacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "En büyük millet bahçemiz olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni Nisan ayında bitirip İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethin 570’inci yıl dönümünde tüm İstanbul’a, tüm Türkiye’ye armağan edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Turkuvaz Medya Center’da gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi” programına katıldı. Bakan Kurum, "81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktığımız millet bahçelerimizde şu an itibariyle 468 millet bahçesine ulaştık. İnşallah en büyük millet bahçemizi de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak Nisan ayında bitirip İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethin 570’inci yıl dönümünde tüm İstanbul’a, tüm Türkiye’ye armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirliğin öncelikli bir konu olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, küresel kirliliğin yüzde 75’inden insanların sorumlu olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, "Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirliğin karşısındaki en büyük engelin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade eden Bakan kurum, "Jeopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri; doğal kaynak ve biyoçeşitlilik kaybı, düzensiz göç, su kıtlığı, finansal ve makroekonomik bozulmalar dünyayı bekliyor. Bugün dünyanın kutuplarında buzullar hızla eriyor. Ülke büyüklüğünde orman yangınları çıkıyor. Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Sadece çevresel bir sorunla değil, bir ekonomi, bir kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. İklim krizi noktasında, insanın hem mağdur hem fail, hem maktül hem suçlu olduğunu bilmek durumundayız. Ellerini yıkarken nehire doğru eğilen, nehrin suyunu bile dışarı akıtarak israf etmekten kaçınan insanoğlu, bu durumdan nasıl bir tüketim ve israf canavarına dönüştüğünü sorgulamalıdır" diye konuştu.

Bakan Kurum, "Bundan 20-30 yıl önce, ’geri dönüşüm düşüncesi yerleşmeli’ temennilerinde bulunuyorduk. Bugün, bütün dünyanın gıptayla baktığı, ödül vermeye doyamadığı, insanlık tarihinin en büyük çevre seferberliklerinden birini, Sıfır Atığı, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, tüm insanlığa sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirliği kesintisiz kılacağız"

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan her projeyi destekleyeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirliği kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan her projeyi, her insanımızı, her akademik çalışmayı Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliği yapacağız. Bu çerçevede; Meclisimizle birlikte kapsamlı bir İklim Kanunu yapıyoruz. Yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27’e yükselttik" şeklinde konuştu.