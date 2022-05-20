Bakan Kurum Açıkladı! Katarlılar kanal İstanbul'dan kaç m2 arsa aldı?

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin İstanbul Havaalanı’nın Katarlılara satılacağı tartışmalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şöyle konuştu:

“Onlara bakarsanız biz Türkiye’nin her yerini Katarlılara, Arap kardeşlerimize satıyoruz. Ama dönüp baktığınızda da bunların hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Kanal İstanbul’da da ‘Bütün alanı Katarlılar aldı’ dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan. 330.000.000 metrekare rezerv alandan tüm yabancıların aldığı mülklerin oranı yüzde sıfır nokta sıfır, sıfır 35. Katarlılarınsa 0,00045. Yani yok denecek kadar az. Hep bir algı peşinde oldukları için, hep algı üzerinden hareket ettikleri için vatandaşlarımızı yanlış bilgilerle aldatmaya çalışıyorlar.”

Bu noktada iddianın çıkış noktasına tepki gösteren Bakan Murat Kurum bu kişilerin hep bir algı peşinde olduğunu ve vatandaşları yanlış bilgiler üzerinden aldatmaya çalıştıklarını ifade etti.