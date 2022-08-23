Bakan Kurum: “240 aya kadar vade imkânı olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanların başvurabileceği projede 240 aya kadar vade imkanı olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünkü Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili soruya ilişkin şunları ifade etti:

“Proje kapsamında İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki, konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak.”