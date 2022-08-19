Bakan Kirişci’den mazot, gübre ve yem müjdesi

İzmir Dikili’de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretimde mazot ve gübre, hayvancılıkta yem için üreticilere ayni olarak destek sunulacağını, üreticilerin hazırlanan kart ile bu destekten faydalanabileceğini söyledi.

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir’in Dikili ilçesinde tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Stratejik üründen kastın hububat, yağlı tohumlar, şeker ve bakliyat olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, “İşe stratejik ürünlerden başlayacağız. Ben çiftçiyim ve çiftçi çocuğuyum. Mazot ve gübrenin ikisini de kaynakları bizde olmadığı için ithal ediyoruz. Bu iki temel girdiyi, stratejik ürünler için destekleme çerçevesine alacağız. Ayni olarak bu destekleri ne zaman kullanacaksa, karta yüklenen para üzerinden üreticinin bunları satın alabilmelerine imkan sağlayacağız. Üreticimiz ne üreteceğini söylesin, ihtiyacı olan mazot ve gübreyi tam zamanında kendilerine ayni olarak sunacağız. Hayvancılıkta da yem konusunda ayni olarak üreticilerimize destek sunacağız. Üreticilerimizin finansmanla ilgili yaşadığı güçlüğü aşmış olacağız” dedi.

“Ekilmemiş alan kalmayacak”

Sözleşmeli üretimin en iyi uygulamasının şeker pancarı üretiminde olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, “Bunu bile biz yeterli görmediğimiz için yeni sözleşme mevzuatı hazırlıyoruz. Bu mevzuat, sigortayı zorunlu hale getirecek, üreticiyi ve ürünü alacak olan sanayiciyi veya tüccarı garanti altına alacak” bilgisini verdi. Bakan Kirişci ayrıca, “Bizim nadasa bıraktığımız alanlar var. Ekilmeyen alanlarımız var. Bu ekilmeyen alanlar için mülk sahibine ‘Sen sahibisin ama biz burada mülkiyet ile kullanım hakkını ayırıyoruz. Bir yıldan fazla o alanı boş bırakıyorsan o alanda üretim yapandan kira bedeli tahakkuk ettirilecek’ diyeceğiz. Böylece boş alan kalmayacak, ekilmemiş alan kalmayacak. Mülkiyet sahibi ile kiralamak isteyenlerin aralarındaki ilişkiyi düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin yüzyılı”

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni projeler hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, “Gelecek yıl, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yıl dönümü. 2023, bizim için kritik bir öneme sahip. Yeni yüzyılı ‘Türkiye’nin yüzyılı’ olarak tanımlıyoruz. Türkiye’nin sözü dinlenen, bölgesel değil global oyuncu olarak görülmeye başlandığının kabul edildiği bir döneme giriyoruz. Bunu Tahıl Koridoru’nda da gördük. Rusya ve Ukrayna, hububatın yüzde 28’ini elinde tutan tekel ülkeler. Yağlı tohumlarda da farklı bir durum yok. Biz de arz açığı olan azı ürünleri bu ülkelerden alıyoruz. Savaştan dolayı böyle bir tıkanan süreci aşan ülke Türkiye ve Cumhurbaşkanımız oldu” sözlerine yer verdi.

“Üretimde bambaşka bir ufuk ve pencere açacak”

Binali Yıldırım ise “Mazot ve gübre konusunun tarımsal üretimde bambaşka bir ufuk ve pencere açacağına inanıyorum. Bunun para olarak değil mazot ve gübre olarak veriliyor olması, üreticileri rahatlatacak” ifadelerini kullandı.