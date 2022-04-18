banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı
İşte zabıta gibi zabıta! Helal olsun...
İşte zabıta gibi zabıta! Helal olsun...
Son binayı Bakan Murat Kurum yıktı
Son binayı Bakan Murat Kurum yıktı

Bakan Kirişci: "Ukrayna dış ticarete konu ürünlerini yüzde 25 aşağı vermeyi taahhüt ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tarım ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili, "Sadece Ukrayna’nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar" dedi.

Ekonomi 18.04.2022, 18:04
Bakan Kirişci: "Ukrayna dış ticarete konu ürünlerini yüzde 25 aşağı vermeyi taahhüt ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tarım ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili, "Sadece Ukrayna’nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar" dedi.

Bakan Kirişci, MHP Antalya İl Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı’na katıldı. Bakan Kirişci’ye Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Burada konuşan Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sektörün oyuncuları ve üreticilerle bir araya gelip onların ağzından yaşadıkları ve muhtemel endişe konularını dinlemek ve bakanlığın çalışmalarını anlatmak için bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin dünya ülkelerinin geçirdiği pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli süreçleri geçirdiğini ifade eden Bakan Kirişci, “Pandemi döneminde eli öpülesi üreticiler üretmeyi sürdürdü. Tedarik zincirinde de aksaklık olmaması için hükümetimiz gerekli önlemleri aldı ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında en ufak bir aksaklık yaşanmamıştır. Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın kendi içinde bölündüğü dönemde ülkemiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde taraftar mantığıyla hareket etmek yerine, birini diğerine tercih etmedi ve her ikisi de bizim dost ve komşu ülkelerimiz diyerek tarihi adım attı. Bu taraflardan birinin taraftarı olsaydık, savaştan etkilenen iki ülkenin yanına biz de eklenebilirdik. Ucuz atlattık. Allah yüzümüze baktı. Şu anda her iki ülke de sürekli 3-4 gün geçmez Ukrayna ve Rusya Tarım Bakanı görüşmek istediklerini belirtirler. Ne için bunu isterler? Çünkü her iki ülke de tarımsal ürünler konusunda dış ticarete konu olabilecek önemli ürünleri olan ülkelerdir” diye konuştu.

"Yüzde 25 indirimle satış"

Diğer taraftan da Türkiye’nin bu ülkelere sattığı ürünler olduğuna değinen Bakan Kirişci, "Örnek vermem gerekirse sadece Ukrayna’nın elinde 27.5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. 8.5 milyon ton mısır üreten bir ülke Türkiye’den bahsediyorum. Ukrayna’nın dış ticarete konu olan 13.5 milyon ton mısır stokundan bahsedersem, bu stokun ne anlama geldiğini daha iyi anlamış oluruz. Aynı şekilde 7.5 milyon ton ayçiçeği çekirdeği var. Ayçiçeği yağı değil, çekirdek. 6,5-7 milyon ton civarında ayçiçek yağı var, 1 milyon ton civarında soya var. Bu ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya’nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var. Azerbaycan domates konusunda Rusya’nın önemli tedarikçilerinden biriydi. Azerbaycan’la Rusya arasındaki ilişkinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ilişkiye rağmen artık ürün alışverişlerinde ciddi problemler yaşanıyor. Ama hiçbir zaman biz Rusya’ya, Ukrayna’ya, Azerbaycan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kısıtlama getirmedik” dedi.

"Tarımın röntgenini çekeceğiz"

Bazen Türkiye’nin üreticisinin ürettiklerini hafife alanlar olduğuna değinen Bakan Kirişci, “Sırf AK Parti iktidarı döneminde 65 milyon olan nüfus, 85 milyon, üzerine 20 milyon koymuş durumda. 5 milyon da bize sığınmış insanlar var. Pandemi öncesinde ülkemizi ziyaret eden misafir sayısının 52 milyon olduğunu düşündüğümüzde onu da aynı şekilde doyuran coğrafyadan bahsediyoruz. Artık 30 milyarlara dayanmış bir ihracatımız var. Burada Antalya’nın özel bir yeri var. Bugün sizlerle bir arada olmamızın yegâne amacının Antalya özelinde ama Türkiye genelinde tarımın bir röntgenini çekelim, ormancılıkla ilgili konularda değerlendirmelerinizi alalım, bu değerlendirme ve önerilerinizin ışığında birlikte yol yürüyelim derdindeyiz” dedi.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı devam etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:09
İkindi 16:53
Akşam 19:53
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 21
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu