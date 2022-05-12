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Bakan Kirişci: “TURCOVAC aşısının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, katıldığı programda TURCOVAC aşısının kaşifi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye üzerinde şair Mehmet Akif Ersoy’un ve Özdarendeli’nin figürünün bulunduğu sembolik bir tablo hediye ettiği esnada, “Bir anket yapsak, bu aşının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi bilir acaba? Bu benim canımı yakıyor” diye sitem etti.

Ekonomi 12.05.2022, 16:22
Bakan Kirişci: “TURCOVAC aşısının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi biliyor”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, katıldığı programda TURCOVAC aşısının kaşifi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye üzerinde şair Mehmet Akif Ersoy’un ve Özdarendeli’nin figürünün bulunduğu sembolik bir tablo hediye ettiği esnada, “Bir anket yapsak, bu aşının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi bilir acaba? Bu benim canımı yakıyor” diye sitem etti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından düzenlenen ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı Dünya Veteriner Hekimleri Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TURCOVAC aşısının kaşifi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ile çok sayıda sektör temsilcisi ve genç veteriner hekim adayı da katıldı.

“Her gün bu başıboş hayvanlarımızın saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci burada yaptığı konuşmasında Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde düzenlenen “Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği” etkinliğine atıfta bulunarak, “Bu konuda Türkiye’nin gündeminde tutması gereken önemli bir konuda adım atmıştık. Bu konuya siz veteriner hekimlerin daha fazla mesai harcaması gerektiğine inanıyorum. Her gün bu başıboş hayvanlarımızın saldırılarına muhatap olmuş evlatlarımız var. Canı yanan anneler-babalar var. Mutlaka bunlarla ilgili sosyal sorumluluk ve mesleki sorumluluk adına saha çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Evet, bir kanunumuz var. Evet, bu kanundan dolayı yerel yönetimlerimize getirilen birtakım mükellefiyetler var. Evet, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün bu konuda sağlamış olduğu destekler var ama bunların olayın büyüklüğünü fark ederek belirli adımların atılması noktasında veteriner hekimlerimizin çok büyük çaba sarf etmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“(Kısırlaştırma konusunda) çözüm öneriniz varsa bunların hepsini biz başta tacı yapıp buna ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız”

Kirişci, bakanlık olarak kısırlaştırma konusunda sorumluluklarını yerine getireceklerini ve kısırlaştırma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyeti olduğunu dile getirerek, “Daha dün il başkanları toplantımız vardı. Bu konuda orada da gündeme geldi. Ben de bunu burada bir kez daha dile getirmeyi görev edindim ve sizlerle bir kez daha paylaşıyorum. Birlikte bu konuda ortak yürütülebilecek ne kadar çalışma varsa bunun çözümüne ilişkin önünün alınmasına ve sürecin yavaşlatılmasına ilişkin ne kadar kayda değer yaklaşımımız, çözüm önerimiz varsa bunların hepsini biz başta tacı yapıp buna ilişkin gerekli aksiyonları almak durumundayız” diye konuştu.

“(Bakanlık kadrosunda) Veteriner hekimlerimizin özgül ağırlığı var”

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

“Veteriner hekimlik gibi rahmetli Mehmet Akif Ersoy gibi başta olmak üzere bu meslekten olup bu alanda hizmet etmiş bütün meslek büyüklerine ebediyete irtihal etmiş olanlara rahmet dileyerek hayatta olanlara da şükranlarımızı, bu konudaki iyi dileklerimizi ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bakanlığımızda kadro yönünden ziraat mühendisleri birinci sırada. İkinci sırada veteriner hekimlerimiz var ama veteriner hekimlerimizin özgül ağırlığı var. Onu söyleyeyim.”

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu burada yaptığı konuşmasında, TURCOVAC aşısının kaşifi Veteriner Hekim Viroloğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye teşekkür ederek, “Veteriner Hekimlerin bu anlamlı günün kutluyorum. 6 kıtada sayıları 1 milyon 800 bini bulan veteriner hekimler tarafından kutlanan bugün, veteriner hekimler için gurur kaynağı olmuştur. Gerek dünyada gerekse ülkemizde veteriner hekimler böyle anlamlı bir günü fazlasıyla hak etmektedir. Bu vesileyle, tüm meslektaşlarımızı ve meslek büyüklerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“TVHB Vakfı’nın Yozgat İl Sorumlusu ve meslek şehidimiz Volkan Lale’yi bir kez daha anıyor, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum”

Dünya Veteriner Hekimleri Günü’nü bu yıl buruk bir şekilde kutladıklarını dile getiren TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, “Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 25 Nisan’da Yozgat’ın Sorgun ilçesi mezbahasında halkın gıda güvenliği dolayısıyla sağlığını korumak için görevi başında katledilen, Yozgat Veteriner Hekimleri Odası’nın önceki başkanı TVHB Vakfı’nın Yozgat İl Sorumlusu ve meslek şehidimiz Volkan Lale’yi bir kez daha anıyor, kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Bir an önce adaletin tecellisi ile suçlu ya da suçluların hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz” dedi.

“Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliği tarafından 2022 yılının teması veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele gücünün artırılması olarak açıklanmıştır”

Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün amacına ilişkin şunları söyledi:

“Tüm dünyadaki veteriner hekim organizasyonları arasında iş birliği ve etkileşimi güçlendirme, veteriner hekimlerin hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmalarını vurgulamak, veteriner hekimlik mesleğinin önemi hakkında farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaktır. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliği tarafından 2022 yılının teması veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele gücünün artırılması olarak açıklanmıştır. Belirlenen tema ile kamunun dikkatini hayvan sağlığının farklı yönlerine, hayvan refahına, gıda güvenliğine ve veteriner hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına çekmek amaçlanmaktadır.”

“(Veteriner hekimlerin) Sağlıkta şiddete dahil edilme ya da başka ağır cezai tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir”

Veteriner hekimliğin zor icra edilen bir meslek olduğunu savunan Eroğlu, “Bildiğiniz gibi, gecesi gündüzü olmayan, mesaisi ve tatili farklı bir meslek. Yağmurda, karda çamurda hizmetin olduğu bir meslek. Hizmetimiz canlıya ve hayata dönük. 2022 yılının teması da bunları ifade etmektedir. Sahada tedavi ve aşılama sırasında kliniğine gelen hastasına müdahale sırasında, Yozgat’ta olduğu gibi mezbaha görevleri ve gıda denetimlerinde ağza alınmayacak sözler ve saldırılar, ağır darp olayları her gün rastlanan olaylar halinde devam ediyor. Sağlıkta şiddete dahil edilme ya da başka ağır cezai tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir” diye konuştu.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından görev şehidi Volkan Lale’nin abisi İbrahim Lale’ye vefa plaketi takdim etti. Ardından Kirişci, daha sonra TURCOVAC aşısının kaşifi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye üzerinde şair Mehmet Akif Ersoy’un ve Özdarendeli’nin figürünün bulunduğu sembolik bir tablo hediye etti. Bakan Kirişci, tabloyu Özdarendeli’ye tabloyu takdim ederken “Bir anket yapsak, bu aşının kaşifinin bir veteriner hekim olduğunu kaç kişi bilir acaba? Bu benim canımı yakıyor” diye sitem etti.

Etkinlik, Özdarendeli’nin sunumu ve basın ve hizmet ödüllerinin takdimi ile devam etti.

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