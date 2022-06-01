Bakan Kirişci, TÜDKİYEB heyetini kabul etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik başkanlığındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Çelik, sektörün sorunlarını ve bakanlıktan beklentilerini dile getirdi.

Kabulde Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de yer aldı. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvancılığın destekleme dahiline ilk olarak AK Parti hükümeti zamanında alındığını belirterek, en son açıklanan kırmızı et üretim istatistiklerinde küçükbaşın payının yüzde 25’e yükselmesinden dolayı desteklemelerde de küçükbaş hayvancılığa yüzde 25 pay ayrılması gerektiğini söyledi. Çelik, anaç koyun keçi desteğinin koyun için 30 lira keçi için 35 lira olarak iki yıldır aynı kaldığına işaret ederek, Bakan Kirişci’den günümüz şartlarına göre koyun keçi ayırt etmeden destekleme miktarının artırılmasını ve desteklemelerin küçükbaş hayvanların tamamını kapsaması talebinde bulundu. Çelik, ayrıca büyükbaş hayvanlar için verilen besi desteğinin küçükbaş hayvanlar için de verilmesi önerisinde bulundu.

Yetiştiricilerin çok zor şartlarda üretmeye çalıştıklarını söyleyen Çelik, TMO tarafından yetiştiricilere yapılan indirimli arpa satışlarının devam ettirilerek biran önce uygulamaya başlanılması ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından ek bir kararname çıkarılarak yetiştiricilere yem desteği verilmesi isteğinde bulundu. Çelik, Tarım Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğunu ve çiftçilerin rahatlıkla ödeyebileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Meraların gerçek sahiplerinin koyun keçi yetiştiricileri olduğunu ifade eden Çelik, meraların tasarruf ve yönetiminin alt yapısı uygun olan birliklere devredilmesi talebinde bulunarak, çoban sorununun çözümüne ilişkin çobanların sosyal güvence altına alınmasını sağlayacak müjdeyi Bakan Kirişci’den beklediklerini, ayrıca İŞKUR tarafından çobanlara yüzde 25 kontenjan tanınması ve Afgan çobanların çalışmasına ilişkin yasal mevzuatın düzenlenmesi hususlarını dile getirdi. Çelik, köye dönüşü sağlayacak yeni projelere ihtiyaç olduğunu ve geçmişte uygulanan genç çiftçi hibe projesinin yeniden hayata geçirilmesi konusunda görüşlerini dile getirirken, ormanlık alanların koyun ve keçilere açılması talebini yineledi.

Koyun keçi yetiştirici birliklerinin mali yönden güçlendirilmesi gereğine işaret eden Çelik, Tarımsal Desteklemeler Kararnamesi’nde yer alan birlikleri güçlendirme payının yüzde 3’den yüzde 8’e çıkarılmasını talep ederek, ithalat ve ihracat gibi konularda Merkez Birliği’nin etkin olarak rol alması hususlarına değindi. Çelik, Et ve Süt Kurumunca et alımları yanında birlikler üzerinden süt toplama işinde aktif rol almaları gerektiğini belirterek, Ulusal Süt Konseyi’nin koyun keçi sütü için referans fiyat açıklaması ve çiğ süt destekleme primlerinin artırılması gerektiğini, ayrıca yetiştiricileri sanayiciye ezdirmemek için soğuk süt tankı ile süt toplama araçlarının Bakanlık tarafından temin edilmesi talebinde bulundu.

Bakan Kirişci, dile getirilen sorunları not ederek, çözüm noktasında tüm sorunların değerlendirilerek üstesinden gelinebileceği mesajını verdi. Kabul sonunda Çelik, küçükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan detaylı raporu Bakan Kirişci’ye sunarak, günün anısına çiçek ve koyun keçi çoban maketi takdiminde bulundu.