Bakan Kirişci: “Toprağımız bize yetmemeye başladı, bu yüzden suyu ve toprağı idareli kullanmalıyız”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’de 2002 yılında 4 dekar olan kişi başı arazi varlığının 2.8 dekara gerilediğini belirterek, "Kırsalda terk edilmiş alanlar var, bu tür alanların vatandaşlar tarafından kullanılması mevcut mevzuata göre mümkün değil. Şimdi mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdık" dedi.

Bir dizi programlar için Denizli’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde tarım sektörü temsilcileriyle durum değerlendirmesi yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Bakan Kirişci, “Kırsalda terk edilmiş alanlar var, bu tür alanların vatandaşlar tarafından kullanılması mevcut mevzuata göre mümkün değil. Şimdi mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdık. Mülk sahibine, ’2 yıl süreyle şayet bu alanlar boş kalmaya devam ederse, biz burayı kiralanacak alanlar envanterlerine dahil edeceğiz’ diyoruz. Bu kiralama işlemini en yakın oradaki insanlardan başlayarak bir takım meslek örgütleri ve onsan sonrada dışardan gelenlere tercih sıralamasında bulunacağız. Oradan aldığımız kira gelirini varisler varsa onların hesabına, mahkemelikse bankada bloke edeceğiz, değilse kişiye yatıracağız. Amacımız 686 bin hektar alanı değerlendirmeyi hedefliyoruz. Orman köylülerimize elde etmiş olduğumuz gelirlerden pay vereceğiz, 1 milyarlık bir orman ürünü sattık 200 milyon TL’lik masrafı vardır, 800 milyonluk TL’lik getirisi olur. Bu miktarın yüzde 10’u olan 80 milyon TL’yi buradaki orman köylülerine nakli olarak dağıtacağız. Bu orman köylüsünün ormana daha çok sahiplenmesini sağlayacağız” dedi.

“Suyu ve toprağı idareli kullanmalıyız”

Toprağın ve suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Bakan Kirişci, “Türkiye’nin kaynaklarının optimum düzeyde verimli kullanılması adına bir takım çalışmalara imkan sağlayacak olan planlı üretim meclisimizden geçti. Mecliste 40 maddelik değişim sağlandı. Bizim topraklarımız artık bize yetmemeye başladı. Türkiye’de 2002 yılında kişi başı arazi varlığı 4 dekar iken, bugün 2.8 dekara geriledi. 2053 hedefi için bunun 105 milyon olacağını öngördüğümüzde, bu otomatikman bizim kişi başına 1.7 dekar gibi bugünkü 2.8’in bile 1.7’dekar gibi düzeye ineceğini bilmemiz gerekiyor. Nüfus artışımızla biz toprağımızla ile ilgili daha dikkatli olmamız lazım. Türkiye’nin 112 milyar metreküp suyu var, ama bu suyun eğer 2050’ye gelecek olursak bu su kaynaklarının yüzde 25 azalacağı yine projeksiyon olarak öngörülüyor. Bundan dolayı suyu da idareli kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Denizli’ye yapılan yatırımları açıklayan Bakan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Denizli’de bizim bakanlık olarak verdiğimiz çok önemli destekler var. Özellikle 20.8 milyarlık son 20 yılda verdiğimiz toplam destek var ve bu bitkisel üretimimizi 2.6 milyon TL’ye çıkardık yüzde 200’lük artışla. Büyük baş hayvan varlığını yüzde 245 artışla 275 bine ulaştırdık. Küçük baş ise yüzde 108 artarak 741 bine çıktı. Kanatlı havyan ise yüzde 204 arttı 6.3 milyona ulaştı. Arı kovan varlığımız yüzde 94 artışla 106 bin adet oldu. 627 proje için de tam 113 milyon TL’lik destek sağladık” dedi.

Bakan Kiriçci başkanlığında gerçekleşen tarım sektörü değerlendirme toplantısına Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve sektör temsilcileri katıldı.