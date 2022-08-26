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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756,6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Ekonomi 26.08.2022, 10:23 26.08.2022, 12:37
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

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