Bakan Kirişçi: “Tahıl koridorunun açılması Türkiye’nin itibarını artırmıştır”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorunun bir insanlık koridoru olduğunu belirterek, “Koridorun açılmasından her ne kadar daha çok Avrupa ülkeleri yararlansa da bu durum bütün dünyayı sevindirmiş ve Türkiye’nin itibarını artırmıştır” dedi.

"2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak üzere Yozgat’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yerköy ilçesindeki İnandık Barajı’nda ve Et ve Süt Kurumu fabrikasında incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’ne geçen Bakan Kirişci, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, çok önemli bir süreçten geçildiğini söyleyerek, “AK Parti, son 20 yıl boyunca yaptığı hizmet ve icraatlarla siyasetin vizyonunu değiştirdi. Ülkemizin siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, beşeri dinamiklerini harekete geçirerek milletimizin umutlarını yeşertti. Bunu da milletimizden aldığı güçle yaptı. 28 Şubatçıların ve onların işbirlikçi türevlerinin hiçbir dönem son bulmayan kumpaslarına, milletimiz hem sandıkta hem de meydanlarda verdiği büyük desteklerle başarı şansı tanımadı. Bu Türkiye’yi durdurmak isteyenlerin çaresiz kaldığı bir Türkiye. Ege adalarında konuşlanarak, Yunanistan’ı kışkırtarak, HDP üzerinden PKK-PYD kılıcını sallayarak ülkemizi zora sokmak isteyenlerin hesaplarını alt üst eden bir gerçek daha var: Millet gerçeği. Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçirecek olan da en nihayetinde bizim bu gerçeğimiz ve bu gücümüzdür” dedi.

“Tahıl koridoru insanlık koridorudur”

Tahıl koridorunun bir insanlık koridoru olduğunu belirten Bakan Kirişci, “Koridorun açılmasından her ne kadar daha çok Avrupa ülkeleri yararlansa da, bu durum bütün dünyayı sevindirmiş ve Türkiye’nin itibarını artırmıştır. Bugüne kadar bu koridor üzerinden sevk edilen 10 milyon ton tahılın yüzde 60’ı Avrupa’ya, yüzde 27’si Asya’ya, yüzde 13’ü Afrika ülkelerine gitmiştir. Türkiye olarak tahıl sevkiyatından en az gelişmiş ülkelerin daha fazla yararlanması üzerinde özellikle durmaktayız. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız, yapılacak G-20 Zirvesi’nde konuyu gündeme getirecek. Ticaret Bakanlığımızla da müşterek olarak yürüteceğimiz yeni bir çalışmanın içindeyiz. Rusya’dan alınacak bedelsiz buğdayı, işlendikten sonra az gelişmiş ülkelere bedelsiz vermeyi hedefliyoruz. Bizler bu süreçlerde milletimize ve devletimize yakışanı yaptık, yapıyoruz. İnsani yardım alanında bugün milli gelire oranla en fazla yardım yapan ülkeyiz. Dünya sıralamasında birinciyiz. Bu bizim için bir şereftir” şeklinde konuştu.

“44,7 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla Avrupa’da birinci sıradayız”

Tarımın her ülke için stratejik öneme sahip olduğuna değinen Bakan Kirişci, “Tarımda güçlü olmadan gücümüzü gerçek anlamıyla ortaya koyamayacağımızı biliyoruz. Gıda, dolayısıyla tarım her ülke için stratejik bir sektör olmaya devam etmektedir. Bunun için tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu biliyor ve tarım politikalarımızla bu yönde gereken adımları atıyoruz. Son 20 yılda bitkisel üretim miktarımız yüzde 21 artarak 2021’de 118,4 milyon tona ulaşmıştır. 2002 yılında 25,1 milyar dolar olan Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız 2021 yılında yüzde 8,1 artışla 44,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz, 2021 yılındaki toplam 44,7 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla Avrupa’da birinci sıradadır” ifadelerine yer verdi.

“Son 20 yılda büyükbaş hayvan mevcudu yüzde 81 artmıştır"

Bitkisel üretimin bu yıl geçen seneye göre yüzde 8 artarak 127 milyon tonu aşmasını beklediklerini de ifade eden Bakan Kirişci, “Bu da bitkisel üretim toplamında ülkemiz için inşallah tarihi bir rekor olacak. Hayvancılığa gelince son 20 yılda büyükbaş hayvan mevcudumuz yüzde 81 (80,8), küçükbaş yüzde 83,4, kanatlı sayımız yüzde 58,6 oranında artmıştır. 25 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ile bugün net ihracatçı bir konumdayız. Son 20 yılda tohumluk üretimimiz 9 kat, tohum ihracatımız 12,6 kat artmış durumda. Tohum dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002’de yüzde 31 iken, 2021 yılında yüzde 94’e yükseltilmiştir. Milli tarım yani bağımsızlık vizyonu işte budur” dedi.