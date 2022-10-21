Bakan Kirişci: “Sözleşmeli besi işletmeciliği ile üreticimize hem fiyat hem de alım garantisi vereceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Erzurum’da besi işletmeciliği olan kardeşlerimizin sözleşmeli besicilik yapmalarını sağlayacağız. Üreticimizin asgari 5 yıllık kendi önünü görmesini sağlayacağız. Burada hem fiyat hem de alım garantisi vereceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplu açılış töreni ve ‘Sözleşmeli Besicilik Projesi’nin tanıtım programına katılmak üzere Erzurum’a geldi. İlk olarak Aşkale Belediyesi önünde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Bakan Kirişci, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız kuraklığı bu yıl yaşamadık. Ülke insanı, bu ülkenin üreticileri geçmişten bugüne olduğu gibi üretme iştahından, üretme hevesinden vazgeçmedi. Gerek bitkisel üretimde gerekse de hayvansal üretimde üretmeye devam ettiniz. Bu üretimlerinizle sadece bu ülkeyi değil, bu ülkeye gelen 50 milyon turisti, yetmedi bu ülkeden ihraç edilerek gittiği ülkelerdeki insanları da doyuran eli öpülesi insanlarsınız. Ellerinden ayrı ayrı öpüyorum. Canı kıymetli olan Avrupa’daki çiftçiler pandemiyi de görünce inanın evlerinden çıkmadılar. Sayın Cumhurbaşkanımız tarım sektörüne özel izin çıkardı. Hepimiz üretmeye devam ettik, üretmek bir ibadettir. Bazıları çıkıp konuşuyor ‘Bu ülke üretmiyor’ diye. Gözünüze, dizinize dursun. 2002 yılında bitkisel üretimin toplam miktarı 98 milyondu, o gün 65 milyon nüfus vardı. Bugün ise 127 milyon üretim yapılıyor, 85 milyon doyuruluyor. Bakanlık olarak üreticimizi destekliyoruz. Tarımsal desteklemeler yayınlandı, toplam destek miktarı ek bütçeyle birlikte 39,2 milyar TL iken, 54 milyara çıkardık. Geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğdayın tonuna bu yıl 7 bin 450 lira verdik. Arpa, üzüm, fındık, çay aynı şekilde. Biz diyoruz ki sen üret yeter, biz her daim senin yanındayız. 2002 yılında bu ülkede sadece 10 milyon büyükbaş hayvan vardı. Şu anda büyükbaş hayvan sayımız 19 milyona dayandı. Küçükbaş hayvan 2002 yılında 33 milyon, bugün ise 58 milyona çıktı. Tabii ki yetmez, daha fazla üreteceğiz. Bizim 2053 hedefimiz var. 2053 hedefimizde 105 milyon nüfusumuz olacak” diye konuştu.

“Üreticimizin asgari 5 yıllık kendi önünü görmesini sağlayacağız”

Bakan Kirişci, “Erzurum’da besi işletmeciliği olan kardeşlerimizin sözleşmeli besicilik yapmalarını sağlayacağız. Üreticimizin asgari 5 yıllık kendi önünü görmesini sağlayacağız. Burada hem fiyat hem de alım garantisi vereceğiz. Üreticimizin herhangi maliyetlerinde yükselme varsa aylık olarak bir kurul oturup bu çalışmayı yönetecek ve üreticimizin lehine ne varsa aynen uygulanacak. Erzurum bizim için hayvansal üretimin başkenti. Özellikle küçükbaşta bizim geleceğimiz olan şehir. Bu şehre her türlü desteği verdik, bundan sonrasında da vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ürettiklerini alım garantisi, fiyat garantisi olarak yardımcı olacağız ve onların endişelerini ortadan kaldıracağız. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) e-Devlet uygulaması üzerinden kısa sürede tamamlanıyor” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve katılımcılar tarafından toplu açılış için kurdele kesimi yapıldı.