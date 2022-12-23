Bakan Kirişci: “Sertifikalı tohum destekleme bütçemizi 2023 yılı için 978 milyon liraya çıkardık”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bu yıl için yaklaşık 400 milyon lira olan sertifikalı tohum destekleme bütçemizi, yüzde 145’lik artış ile 2023 yılı için 978 milyon liraya çıkardık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ‘Geleceğimiz İçin Tohum’ temasıyla düzenlenen 2022 Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Çalıştayı’na katıldı. Antalya’da bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kirişci, Türkiye’nin başta tahıl koridoru mutabakatı olmak üzere birçok uluslararası krizde anahtar ülke haline gelmesinin tüm dünyanın takdirini topladığını belirterek, tarımı bir ülkenin en büyük gücü olarak gördüklerini ifade etti. Türkiye’nin tarımsal üretim, tarım teknolojileri ve gıda sanayisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden olduğunu vurgulayan Bakan Kirişci, "Türkiye, 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi ve 14,6 milyon hektar çayır mera varlığı ile toplam tarım alanı açısından dünyada 31’inci sıradadır. Buna karşılık Dünya Bankası 2020 verileri dikkate alındığında tarımsal hasıla ile Avrupa’da birinci sırada, dünyada ise ilk onda yer almaktadır” diye konuştu.

“Tohum demek bir anlamda yaşam sigortası demektir”

Tohumun önemine dikkat çeken Kirişci, şöyle devam etti:

“Son 20 yılda bitkisel üretim miktarımızı yüzde 20 artırdık ve 98 milyon tondan,2021 itibarıyla 117 milyon tona ulaştırdık. 2022 yılında bu miktarı 127,6 milyon tona ulaştıracağız. Bu da toplam bitkisel üretim miktarı açısından tüm zamanların rekoru olacaktır. Bu başarının arkasındaki en önemli unsur, verimliliğe dayalı olan tohumculuk politikamızdır. Tohumculuk sektörü, gıda arz güvenliğinin en önemli ayaklarından biridir. Tohum demek bir anlamda yaşam sigortası demektir.”

“Türkiye 117 ayrı ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyor”

Kirişci, son 20 yılda sertifikalı tohum üretiminin 9 kat artış ile 1,3 milyon tona çıktığını kaydederek, "Sektördeki değerli tohumcularımızın gayretleriyle ülkemizde kullanılan tohumun yüzde 96’sı yurt içinde üretilmektedir. Türkiye, 117 ayrı ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirmektedir. Islah ettiğimiz çeşitler sadece ülkemizde değil, Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de üretilmektedir. Bugüne kadar 14 bin 490’ı tescilli, bin 668’i ise üretim izinli olmak üzere toplam 16 bin 158 çeşidi kayıt altına aldık” dedi.

“Bu yıl için yaklaşık 400 milyon lira olan sertifikalı tohum destekleme bütçemizi, yüzde 145’lik artış ile 2023 yılı için 978 milyon liraya çıkardık” diyerek tohum destekleme bütçesindeki artıştan bahseden Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki tohum gen bankasında yaklaşık 3 bin 400 türe ait 119 bin 175 tohum örneğinin koruma altında olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının çıkardığı ‘İddialar ve Gerçekler’ kitapçığını TBMM ve bakanlığın iş ortaklarıyla paylaştıklarını da hatırlatan Kirişci, tohumculuğun önemli bir alan olduğunu ve bu alanda daha fazla çaba ve bilimsel yaklaşım sergilemek gerektiğini ifade ederek, yerlilikte önemli bir mesafe kat edildiğini, millilik konusunda ise çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

“COP 16 başkanlık dönemi bize geçmiş oluyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’na Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını bildiren Kirişci, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz hafta Kanada’da 4 günlük bir ziyarette bulunduk. Orada COP 16’nın önder ülke veya başkanlık dönemi bize geçmiş oluyor. 2024’ten itibaren 2026’ya kadar artık Türkiye’nin başkanlığında biyolojik çeşitlilikle ilgili sözleşmenin gereği olan ’Taraflar Konferansı’ başlamış olacak. Biz muhataplarımıza Antalya’yı teklif ettik. İstiyoruz ki COP16’ya Antalya’mız ev sahipliği yapsın. 2 yıllık bir sürecimiz var.”

“Kendi tohumlarımızı üretebilir hale geldik”

TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer ise tohumun öneminden bahsederek, "Kendi tohumunu üretebiliyor olmak en az kendi savunma sistemlerine sahip olmak kadar önemlidir. Biz, Türkiye tohumculuk sektörünün temsilcileri olarak coğrafyamıza ait ürünlerde yüzde 100, diğer ürünlerde de yüzde 90’ın üzerinde kendi tohumlarımızı üretebilir hale geldik” dedi.

“2023 hedefi 1,5 milyon ton tohum”

Gençer, 1 milyon ton sertifikalı tohum hedefine 2017 yılında ulaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

“2023 hedefimizi 1,5 milyon ton olarak belirledik. Bizim firmalarımızın, üreticilerimizin alt yapıları 2,5-3 milyon ton sertifikalı tohum için yeterli. Bütün çiftçilerimize sertifikalı tohumun ulaştırılmasında bakanlığımızın desteği çok önemli. Birliğimizin kuruluşunu esas alırsak son 15 yılda sertifikalı tohumluk üretimimizi yüzde 800 oranında arttırarak, 1 milyon 325 bin tona ulaştırdık. Ülkemizde GDO’lu üretim söz konusu değilken bunun gündemde tutulması, ’tohumculuk sektöründe dışa bağımlıyız’ gibi yanlış algılar ile sektörümüz töhmet altında bırakılmakta. Tohumculuk konusunda ne yazık ki bilenlerden daha çok bilmeyenler konuşuyor. Bazı unvanlara sahip kişiler tohumculuk konusunda yanlış bilgiler veriyorlar. Biz, dünya standartlarında bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Çalıştaya TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Abilkhaiyr Tamabek, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve tohum sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri de katıldı. 24 Aralık’a kadar devam edecek 2022 TSÜAB Çalıştayı’nda düzenlenecek oturumlarla tohumculuk sektörü farklı açılardan ele alınarak işlenecek.