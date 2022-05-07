banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
Yargıtay’dan hizmetliyi gözetleme kararı
En güzel hediyeyi annesine o verdi
En güzel hediyeyi annesine o verdi
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor
Her 10 şirketten 9'u uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor

Bakan Kirişçi: “Oğlak tiftik desteğini 70 lira, anaç tiftik desteğini 60 lira ilan ediyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken artık bugün itibariyle 70 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz” diyerek müjdeyi verdi.

Ekonomi 07.05.2022, 15:26
Bakan Kirişçi: “Oğlak tiftik desteğini 70 lira, anaç tiftik desteğini 60 lira ilan ediyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken artık bugün itibariyle 70 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz” diyerek müjdeyi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, birtakım temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’nın Güdül ilçesinde 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali’ne katıldı. Burada sektör temsilcisi ve üreticilerle buluşan Bakan Kirişçi, festival kapsamında düzenlenen tiftik keçisi kırkım yarışması etkinliğini de izledi. Festivale AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam da katılım gösterdi. Festivalde katılımcılara hitaben bir de konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, pandemi döneminde kırsalın öneminin ve ehemmiyetinin bir kez daha ortaya konulduğunu hatırlattı.

“Üreticilerimiz bizim başımızın tacıdır”

Kırsalın sadece yaşam için değil aynı zamanda üretim için de vazgeçilmezleri olduğunu anlatan Bakan Kirişçi, tarımda yapılan üretime vurgu yaparak, “Unutmayalım ki bir ülkenin tarım ve orman alanındaki gücü o ülkenin de aynı zamanda gücü olarak da kendini göstermeye başlıyor. Ülkemiz bunu her şarta rağmen üretmeye devam eden bu eli öpülesi üreticilerimiz sayesinde pandemi döneminde de kesintisiz üreterek göstermiştir. Bundan dolayı bütün üreticilerimize müteşekkiriz. Tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda, kümeste bu üretimi gerçekleştiren üreticilerimiz bizim başımızın tacıdır. Bakanlığımız özellikle bu üreticilerimizin ihtiyaçları olan her türlü desteği vermiş ve vermektedir” diye konuştu.

“Oğlak tiftik desteğini 70 lira, anaç tiftik desteğini 60 lira ilan ediyoruz”

Ankara keçisinin yüzde 78’inin Ankara’da, onun da yarıya yakınının Güdül başta olmak üzere etraftaki ilçelerde yetiştirildiğini kaydeden Bakan Kirişçi, tarımsal varlığa millet olarak, Türkiye olarak yeniden sarıldıklarını not düştü. Coğrafi olarak işaretlenmiş ve tescillenmiş tiftik keçisiyle ilgili bakanlık olarak bu zamana kadar verdiklerinin daha fazlasını vererek üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, oğlak tiftik ve anaç tiftik desteğini artırdıklarını şu cümlelerle açıkladı:

“Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken artık bugün itibariyle 70 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de onu da 60 lira olarak ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle yüzde 100 bir önceki yıla göre bir destek Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize bakanlık olarak, hükümetimiz olarak sağlamış oluyoruz. Rabbim bu keçilerimizin sayılarını artırsın. Niteliklerini yükseltsin, bunların tiftiklerini daha kaliteli hale getirsin.”

2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali, farklı etkinliklerle devam etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:13
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Karagümrük 36 56
6. Alanyaspor 35 55
7. Beşiktaş 35 54
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 36 43
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Crystal Palace 35 44
10. Brighton 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 35 43
14. Leicester City 33 42
15. Southampton 36 40
16. Burnley 35 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 35 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 35 44
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Granada 35 34
17. Mallorca 35 32
18. Cadiz 34 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 34 28
17°
açık