Bakan Kirişci: “Kurbanlık hayvan sayımız yeterlidir herhangi bir sıkıntı yoktur”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bakanlık olarak Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Gerek büyükbaş gerekse küçükbaş kurbanlık hayvan sayımız yeterlidir, herhangi bir sıkıntı yoktur" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Kirişci mesajında, vatandaşların sorunsuz geçirmeleri için Kurban Bayramı’na ilişkin tüm tedbirleri bakanlık olarak aldıklarına dikkati çekerek, “Hayvansal ürün ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması önceliklerimizden biridir. Bu anlamda yakalanan bu başarının devam ettirilebilmesi ve hayvan varlığının artırılarak ülkemizin et ve süt ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaştırılması en büyük hedeflerimizden biridir. Bu minvalde, sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gebe veya damızlık değeri bulunan dişi hayvan popülasyonunun korunması da büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Kirişci, şöyle devam etti:

“Savaşların, krizlerin ve küresel salgınların yaşandığı dönemlerde bile Türkiye, üreticisinin de fedakarlığıyla tarımda kendine yeten bir ülke olduğunu ispatlamıştır. Türkiye’nin parlak geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, Türk dünyasının ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın, kurbanlıkları korkutmadan, ürkütmeden, onlara eziyet etmeden, en az acı verecek şekilde, usulüne uygun olarak dini vecibelerini yerine getireceklerinden şüphe duymuyorum.”