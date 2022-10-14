Bakan Kirişci: “Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB’yi Balıkesir’de kuracağız”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyanın en büyük jeotermal tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Balıkesir’e kurulacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB’yi Balıkesir’de kuracağız. 8 bin dekar alanda yıllık 250 bin ton sebze üretilecek, 10 bin kişi istihdam edilecek ve Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerji Santrali (GES) ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.