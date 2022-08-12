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Bakan Kirişçi: Bugün hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 32 milyon 651 bin 947 TL tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Ekonomi 12.08.2022, 11:30 12.08.2022, 12:07
Bakan Kirişçi: Bugün hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı açıklamada;  "32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ödemeler kapsamında; 16 milyon 363 bin 857 TL Uzman Eller Proje desteği, 9 milyon 590 bin 978 TL hububat, baklagil ve dane mısır desteği, 5 milyon 310 bin TL et regülasyon desteği ve 1 milyon 387 bin 112 TL anaç koyun, keçi ilave geçer desteği yapılacak.

#Çiftçi #ödeme #hesap #Kirişci
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