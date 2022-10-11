Bakan Kirişci: "Bakanlığımızca ekim-aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katı artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 lira geçecektir."