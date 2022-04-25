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Bakan Kirişci: “Arzumuz kısırlaştırmanın 2 milyona çıkması”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türk tarihi boyunca sokak hayvanlarına ilişkin vakıf, merkez ve yaşam alanları ile ilgili dünyaya örnek olacak yoldan şu anda uzaklaşıldığını dile getirerek, “Şu ana kadar bizim yerel yönetimlerimizin 200 bin civarında kısırlaştırma yaptıklarını ki bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz. Arzumuz; bunun 2 milyona çıkması” dedi.

Ekonomi 25.04.2022, 15:04
Bakan Kirişci: “Arzumuz kısırlaştırmanın 2 milyona çıkması”

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türk tarihi boyunca sokak hayvanlarına ilişkin vakıf, merkez ve yaşam alanları ile ilgili dünyaya örnek olacak yoldan şu anda uzaklaşıldığını dile getirerek, “Şu ana kadar bizim yerel yönetimlerimizin 200 bin civarında kısırlaştırma yaptıklarını ki bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz. Arzumuz; bunun 2 milyona çıkması” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde düzenlenen “Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği” etkinliğine katıldı. Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

“Mahlukata şefkat olmazsa olmazımızdır”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç burada yaptığı açılış konuşmasında, söz konusu etkinliği kentlerde ortak bir yaşam paylaşılan hayvanların daha sağlıklı, daha güvenli ve konforlu şartlara ulaşmasına katkı sağlayacak bir etkinlik olarak niteleyerek, “Son dönemlerde belediyelerimiz, kamunun gündemini oldukça meşgul eden sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yürütüyor. sahipsiz hayvanlar aslında sahipsiz değil, onların yaşam hakkı, güvenliği, canları insanlara emanet. İnancımıza ve kültürümüze göre hayvanları sevmek ve onları korumak bu toplumun ortak değeridir. Çünkü bizim ecdadımız ayağı kırık leyleklere vakıflar organize etmiş bir ecdattır. Mahlukata şefkat olmazsa olmazımızdır” dedi.

“Hayvan yasalarımız AB’nin ötesinde şu anda”

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ise konuşmasında hayvanları kanunen ilk defa can olarak tarif ettiklerine vurgu yaparak, “Duygusu olan, acısı olan, ağrıyı hisseden, bunu bilen, psikolojik olarak ona şefkat göstereni anlayan bir yaratık, bir canlı olarak tarif ettik. Dolayısıyla haklarını belirledik ve buna uymayanlarını ağır müeyyidelerle karşı karşıya kalabileceği ile alakalı bir düzenleme yaptık. Bu son derece önemliydi. Biz bu kanundaki değişiklikleri konuşmaya başladığımızda hatırlayınız 4 milyonlardan bahsediyorduk. Kanuni süreçler içerisinde 6 milyon oldu. Bugün 8 milyondan bahsediyoruz. Yarın kim bilir daha nerelere gidecek. Burada insanların hukukunu korumak gibi bir başka sıkıntı ile karşı karşıyayız. Hayvanların hukukunu belirli ölçülerde koruyor olduk. Yasalarımız AB’nin ötesinde şu anda” diye konuştu.

“Hayvanlara sahip çıkılması konusunda biz ecdadımızın ilerlediği yoldan bir müddet uzaklaşmışız”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişci, bakanlığın görevlerini gözden geçirdiğinde gözüne ilk çarpan konunun sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusu olduğunu ve ilgili Genel Müdür’e konuya ilişkin talimat verdiğini dile getirerek, “Aslında bizim kendi kadim kültürümüzde olup da süreç içerisinde pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da bir yozlaşma içerisinde olduğumuzu dikkate alarak bugünkü gelinen noktayı daha iyi değerlendirmemiz mümkün. Kendi kadim kültürümüzde sokak hayvanlarının vakıfları ile ilgili, merkezleri ile ilgili, yaşam alanları ile ilgili, kayıtları ile ilgili gerçekten dünyaya örnek olacak pek çok çalışmayı bizim ecdadımız yapmış. Fakat biz ecdadımızın ilerlediği yoldan bir müddet uzaklaşmışız. Gelinen bu aşamada da hem sokaktaki hayvanların zarar gördüğü hem de bu hayvanların saldırısına maruz kalan insanlarımız artık gündemleri meşgul eder hale gelmiştir. Bazen düşünürüm bu hayvanları korumak için kanun mu yoksa hayvanlara korunmak mı diye. Bu hep bir tartışma konusu olmuştur. 2004’te de bu kanun benim de Komisyon Başkanı olduğum dönemde Meclis’ten geçerken tartışma konusu olmuştu. Netice itibarıyla bugünkü gelinen noktada ortada böyle çok önemli bir vaka var. Bizim bunun üstesinden mutlak suretle gelmemiz gerekiyor” dedi.

“Arzumuz, kısırlaştırmanın 2 milyona çıkması”

Komisyon Başkanı Kılıç’ın verdiği 6 milyonluk sokak hayvanı sayısına değinen Bakan Kirişçi, “Tabii ki bir çoğalma hızı var bu hayvanların ama bizim çalışmalarımızın bu çoğalma hızını baskılayacak, bunun üzerinde bir kısırlaştırma ile mümkün olacağını görüyorum. Şu ana kadar bizim yerel yönetimlerimizin 200 bin civarında kısırlaştırma yaptıklarını ki bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz. Arzumuz; bunun 2 milyona çıkması. Bu kısırlaştırma çalışması çerçevesinde 2 milyona çıkması durumunda kısmen baskılanacağını ama çok geç kalındığında bu 2 milyon rakamının bile yetersiz kalacağını mutlak suretle görmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

“Belediyelerimiz, hayvan kısırlaştırma işlemlerinde 2023’e kadar bekliyor gibi geliyor bana, beklemeye gerek yok”

İlgili kanunun kısırlaştırma görevini yerel yönetimlere verdiğini kaydeden Kirişci, “Bu konuda da 2023 yılına kadar belediyelerimizin bu hayvan barınakların kendi görev alanları içerisine kazandırmalarını emrediyor. Aynı şekilde diğer 25 bin ile 75 bin arasında nüfusu olanlar için de 2025 yılına kadar bir süre var. Sanki bu süre bekleniliyor gibi geliyor bana. 2023’ü beklemeye gerek yok. Mutlak suretle bizim bu hayvan barınaklarını kazandırmış olmamız gerekir ki kısırlaştırma çalışmalarından da netice alınabilsin. Çünkü kısırlaştırılan hayvanların bir müddet bu barınaklarda tutulması gerekiyor. Daha sonra tekrar bulundukları ortama salınması gerekiyor” dedi.

“Artık batı ülkelerinde olduğu gibi sokaklarında başıboş hayvanlar olmadığı, varsa bile bu hayvanların rehabilite edildiği bir ortamın tesis edilmesi hepimizin arzusudur”

Hayvanların artık kanunda olmaktan çıkarak cana döndüğüne dikkati çeken Kirişci, şunları söyledi:

“Burada da artık çok ağır müeyyideler var. Her şeyden önce hayvanlara yapılan işkence suç olarak tanımlandı. Bunlara ilişkin hapis cezaları var. Bunu biz göz ardı edilmemesi adına da ifade etmiş oluyoruz. Artık batı ülkelerinde olduğu gibi sokaklarında başıboş hayvanlar olmadığı, varsa bile bu hayvanların rehabilite edildiği bir ortamın tesis edilmesi hepimizin arzusudur.”

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, Fındık isimli Golden kırması sokak köpeğini sahiplenerek, hayvanın pasaportunu DKMP Genel Müdürü Üzmez’in elinden aldı. Fındık’ı bir süre seven Bakan Kirişci sonrasında Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi’ni gezerek incelemelerde bulundu.

“Pazar fiyatlarını inşallah önümüzdeki günlerde konuşacağız”

Bakan Kirişci, etkinliğin ardından bir basın mensubunun mevsimin normalleşmesine rağmen pazardaki fiyatların neden düşmediği sorusunu sorması üzerine, “Biz hayvanlara bakmaya geldik. Hayvanlarla ilgili bir seferberlik başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde o konuları konuşuyor olacağız” dedi.

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