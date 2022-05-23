Bakan Kirişci açıkladı: 490 milyon TL nakdi avans ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 yılında pancar eken çiftçilerimize 1 ton pancar için verilecek avans, yüzde 290 artışla 18 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkarıldı. Tükşeker ile sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılacak. Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamalarında kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan nakdi avanslar, 24 Mayıs'ta çiftçimizin hesabında olacaktır" ifadelerine yer verdi.