Bakan Kirişci: “296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalanmış oldu”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılında 296 milyar liralık tarımsal varlığın sigortalandığını, bu rakamın daha yukarıda olmasını arzu ettiğini belirterek, “Mutlak surette tarım sigortasına daha fazla dikkat kesilmemiz, ilgi göstermemiz gerekiyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya’da Gelir Koruma Sigortası Lansman Toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ile Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Demirok katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Vahit Kirişci, 20 yıllık süreçte tarımda yapılan yatırımları anlatarak, ’’2022 yılındaki inşallah kapatacağımız rakam 50 milyar doları bulacaktır. 2002 yılında bu 25,1 milyar dolardı. Tarımsal ihracat 2022’de 3,8 milyar dolardı. Şimdi 30 milyar dolar sınırına geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılı da geride kalmış olacak. Önümüzdeki yılın başı itibariyle de 2002’deki tüm Türkiye’nin ihracatının eş değeri olan 36 milyar doları Allah’ın izniyle yakalayacağız” dedi.

“İstediğini istediği yere eken, diken üretim modelini geride bırakacağız”

Bakan Kirişci, Konya’nın su fakiri bir şehir olduğunu ifade ederek, “Başka havzadan suyun yönünü çevirdik ama kaynaklar sınırlıdır. Bu kaynakların yine bir gün tükeneceğini ve biteceğini kabul etmemiz lazım. Buna uygun politikalar geliştirmemiz lazım. Şu anda istediğini istediği yere eken, diken bir üretim modelini inşallah kısa zamanda geride bırakacağız. Tarım Cebimde mobil uygulamamızla artık il ve ilçe müdürlüklerimizi ceplere getirdik. Bu uygulamayla bizim çiftçi kardeşimiz kendi bilgilerini girdikten sonra belli özellikleri olan alanlarla ilgili ne ekmek gerektiğini söyleyecek. Bu bize bir üretim planlamasını getirecek. Elbette öncelikle ihraç edeceğimiz ürünler var ama bizim öncelikle kendimiz için bulunurluk noktasında yeterince üretim yapıyor olmamız lazım. Buna da nereden başlayacağız? Stratejik olan ürünlerden başlayacağız. Bu ürünler de belli. Un, yağ, şeker, et, süt ve yumurta. Böyle bir planlamanın yine olmazsa olmazı, mutlak surette sözleşmeli üretimi belirli stratejik ürünler için bile zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. O yıl A üründe, B üründe kendimize yetiyor olabiliriz ama stratejik ürünlerin diğerlerinde yetersiz kalabiliriz. Biz toprak zengini de değiliz. Topraklarımızı en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Su zengini değiliz, su fakiri de değiliz. Ama su stresi altında bir ülkeyiz. Suyu da dikkate almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Üreticimizin zararının yüzde 70’i karşılanıyor olacak”

Vahit Kirişci, Gelir Koruma Sigortası hakkında bilgiler aktararak, "Üreticilerimizin gerek fiyat gerekse afetlerden kaynaklı zarar gördüklerinde zararlarının yüzde 70’i karşılanıyor olacak. Burada ortalama bir fiyat alınacak. Örneğin Konya Ticaret Borsası’nda buğday fiyatının sezon ortalaması esas alınarak gelir korunmuş olacak. Bu teknik bir uygulama. 2023 sezonuyla birlikte tüm Türkiye’den başlayacağız. Poliçenin hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, geçen yıl sigortalanan tarımsal varlıklardan bahsederek, “Devlet olarak verdiğimiz destek 13,7 milyar lira. Çünkü kamu yüzde 67 ortalamayla destek sağladı. 13,6 milyar liralık da hasar ödemesi yaptık. 2022’de 296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalanmış oldu. Bunu çok önemli görüyorum. Bu rakamın daha yukarıda olmasını arzu ediyorum. Yaptığımız iş her türlü doluya, sele, taşkına, kuraklığa açık olan bir faaliyet. O halde bizim mutlak surette tarım sigortasına daha fazla dikkat kesilmemiz, ilgi göstermemiz gerekiyor" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, "Çiftçilerimizin alın terinin güvence mekanizmalarının üretilmesi ve bunların hizmete sunulmuş olması çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gıdanın güvenliğinin sağlanması, sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim özellikle önümüzdeki dönemde küresel ve iklimsel risklerin de kontrol altında tutulmasıyla mümkündür. Bu da sigortalarla mümkün" diye konuştu.