Bakan Kirişci: “280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız çerçevesinde 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık” dedi.

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na katılan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, burada yaptığı konuşmada 14 Ekim’de Amasra’da yaşanan maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet diledi. Kirişci, kadınların, bütün kutsal görevlerinin yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimci olduğunu dile getirdi.

Kadınların, hayatın her alanında olduğu gibi, tarımsal üretim sürecinin de en önemli aktörleri olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, dünyada toplam tarım işletmelerinin yüzde 98’ini küçük ölçekli aile işletmelerinin oluşturduğunu ve bu işletmelerin sayısının 500 milyonu aştığını ifade etti. Kirişci, Türkiye’de ise çiftçi ailelerinin, toplam çiftçilere oranının yüzde 90 civarında olduğunu söyledi.

“Kadın istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz”

Tarım sektörünün, kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda, kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin bu alandaki potansiyelini değerlendirmek için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz. Bunu sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak “sen üret yeter” sloganıyla bir önceliklerinin bulunduğunu, çiftçilerin ve üreticilerin baş tacı olduğunu anlatan Kirişci, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm kurumlarımızı destek programlarında, kadınlarımızı hep ön planda tutuyoruz. Kadın ve genç çiftçilerimize ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı’mız kapsamında, yaptıkları proje başvurularına ilave puanlar veriyoruz. Böylece özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık”

Kirişci, şöyle devam etti:

"Böylece özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon lira hibe ödenmiştir. Bu rakam, toplam ödenen hibenin yüzde 35’ini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık. Ayrıca kadın çiftçilerimiz, Bakanlığımız tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklenmektedir."

Bakan Kirişci, yüzde 5 prim uygulamasının başladığı 2018 yılından bugüne kadar 232 bin 546 kadın çiftçiye, 668 bin 474 adet poliçe için 58 milyon lira prim indirimi sağlandığını vurguladı.

2023 yılından itibaren kadın çiftçilerine prim indiriminin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bilgisini veren Kirişci, kadın çiftçilerin tarım için çok önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

“Yılda 3,5 milyondan fazla kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verilmiştir”

Tarım konusunda kadınlara verilen eğitimlere değinen Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretime kadınların katılımının erkeklere göre daha fazla olduğu dikkate alındığında, bu kardeşlerimize tarımsal eğitim hizmeti verilmesi, güçlendirilmesi çok önemlidir. İstiyoruz ki kadınlarımız, tarımın her alanında etkin rol alsınlar, sayısız başarılara imza atsınlar. Bunun için kadınlarımızın teknik eğitimi önemlidir. Bakanlığımız tarafından ’Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi’ kapsamında, son 19 yılda 3,5 milyondan fazla kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verilmiştir."

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ortaklarının çoğunun kadınlardan oluştuğu 140 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, bugüne kadar 91 bin 952 kadın çiftçinin, kooperatifçilik konusunda eğitim aldığını, hedeflerinin kadınların sahip olduğu potansiyeli daha aktif hale getirip Türkiye’deki refah seviyesini yükseltmek olduğunu belirtti.

Kirişci, kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü de kutladı.

Program çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde stant kuran kooperatif çalışanlarından Nurcan Güvenç, "Güneydoğu’nun, Adıyaman’ın güzelliklerinden geldik. Oranın verimli topraklarında ürünleri üretip buraya tanıtmaya geldik. Bu imkanları bize sundukları için devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. Herkes Adıyaman’ı ayaklarına getirdiklerimizi söylüyor. Şanlıurfa’da 10 günlük fuarımız vardı. Orayı bitirdik, buraya geldik" dedi.

Semiha Polat ise köy hayatının yoğun olduğunu, her şeyi kendileri yetiştirdiklerini, ürünlerinin beğenildiğini söyledi.

Isparta’nın Gönen ilçesinden gelen Ayşe Kaya, “Burada olmaktan mutluyuz. Çünkü Isparta’nın en mutlu şehrini tanıtmak bize de ayrıca bir mutluluk verdi. Isparta neden en mutlu şehir, gülün enerjisinden dolayı. Standımıza ilgi çok fazla. Güle, Isparta’ya çok fazla. Bu da bizi mutlu ediyor. Geri dönüş mutlaka yapılacak. Telefonlarımızı alanlar, ürün siparişi için ulaşanlar oluyor. Çok güzel bir çalışma. İnşallah daha sık yapılır ve insanlar bizi daha iyi tanır” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, birçok ilden kadın çiftçiler ve davetliler de katıldı.