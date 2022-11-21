Bakan Kirişci: “2023 yılında su ürünlerinde ihracat hedefimiz 2 milyar dolar”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolar, emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede bir yandan denizlerdeki varlıkları korurken, diğer yandan balıkçılık sektörünü de bütün güçleriyle desteklediklerini belirtti. Bu çerçevede son 20 yılda balıkçılara 10,2 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 7,2 milyar lira yetiştiricilik desteği, 82,9 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği verdiklerine dikkati çeken Kirişci, bugünkü değerle balıkçılara toplam 18,2 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

“2023 yılında su ürünlerinde ihracat hedefimiz 2 milyar dolar”

Balıkçılık sektörünün ülke ihtiyacının üzerinde bir avcılık kapasitesine sahip bulunduğunun altını çizen Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolar, emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmaları ile reislerimiz, Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar uluslararası sularda avcılık yapmaktadır.”

Türk balıkçıların, Türkiye sularında avlanan balık miktarının en az üç katını, yani 1 milyon ton balığı uluslararası sularda ve okyanuslarda avladığını dile getiren Kirişci, “Avladıkları balıkları da iş birliği yaptığımız ülkelerde kurdukları fabrikalarda işliyorlar. Böylece bulundukları ülke vatandaşlarına istihdam imkanı sağlarken, aynı zamanda ülkemize de yüz milyonlarca dolar kazandırıyorlar” açıklamasını yaptı.

Kirişci, su ürünleri politikalarının ana hedefinin denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını korumak ve sulardaki varlıkların sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

“Dünyadaki oksijen üretiminin yüzde 50-80’i denizlerdeki planktonlar ve diğer bitkiler tarafından üretilmektedir”

Kirişci, şunları aktardı:

“Artık şunu çok iyi biliyoruz: Doğal kaynaklar sonsuz değildir. Pek bilinmiyor ama dünyadaki oksijen üretiminin yüzde 50-80’i denizlerdeki planktonlar ve diğer bitkiler tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla sadece balıkları değil, deniz çayırlarını, algler ve deniz ekosisteminin tamamını korumalıyız. Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarımızla deniz ve iç sularımızı koruyor, araştırma gemilerimizle inceliyoruz.”

Yeni hizmete aldıkları Su Ürünleri Gen Bankası ile genetik materyalleri muhafaza ettiklerini ifade eden Kirişci, su kaynaklarının korunması için Tarım ve Orman Bakanlığınca balık üretilmesine de ayrı bir önem verdiklerini anımsattı.

“Balıklandırma miktarını 2023’te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz”

Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

“Güneydoğu Anadolu’da şabut balığı, Akdeniz’de orfoz, lahoz ve mercan, Ege’de çipura ve levrek, Karadeniz’de kalkan, mersin ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden biriyiz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmış olacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yani Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde, balıklandırma miktarını 2023’te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm balıkçılarımızın 21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü’nü kutluyorum.”