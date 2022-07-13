Bakan Kasapoğlu'ndan KYK borcu açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konuyu ilk Kabine toplantımızda ele alacağız."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığında basın duyurusu gerçekleştiren Kasapoğlu gençlerin daha fazla gezebilmesi için ve gezerken ücretsiz bir şekilde konaklayabilmesi için KYK yurtlarının gençlerin kullanımına sunulduğunu duyurdu. Bakan, öte yandan son günlerde sosyal medya üzerinde tartışmalara neden olan öğrenci kredileri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu öğrenci kredi konusunun ilk kabine toplantısında ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapacağını dile getirdi.

“Yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm memleketin”

Burada konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecinde uygulanan karantina uygulamasında en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ve bunun arkasında Türkiye'nin güçlü, modern yurt yapısı olduğunu belirterek, “Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm memleketin evlatlarının hatta yurt dışından gelen misafirlerin de yurdudur. Bu yaz yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Gençlerimiz istiyoruz ki bu pandemi süreci sonrası gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. 15 Temmuz - 1 Eylül tarihlerinde Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye gençlerimiz nereyi gezmek istiyorsa gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanını yine yurtlarımızda onlara sağlayacağız. Bu anlamda da gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar” diye konuştu.

“Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle faiz uygulaması değil”

Son günlerde sosyal medyada tartışma konusu olan öğrenci kredileri konusunda da açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, “351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Bu kanunda da özellikle eski adı TEFE yeni adıyla yurt içi üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle faiz uygulaması değil önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimiz bu anlamda biz hiçbir zaman özellikle mağdur etmedik. Az önce de bahsettim genç odaklı bir uygulamayı sizinle paylaştım ve bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımızda olduğu gibi gençlerimiz de hiçbir mağduriyete uğramayacak kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak en detaylıca çalıştık ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Bununla ilgili uygulamalarımız ve çalışmalarımız hazır. Cumhurbaşkanı etraflıca bu konuyu gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz müsterih olsunlar, devlet olarak onların yanındayız”

Gençlerin siyaset malzemesi olarak kullanılmasına karşı olduğunu aktaran Kasapoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye hem kredi uygulaması hem burs uygulaması ve bununla birlikte yurt altyapısı; biz her gün yeni bir yurt devralıyoruz. Dünyanın en geniş, en güçlü altyapısı bizde. En geniş kredi ve burs ülkemizde. Bunlar son yirmi yılda Cumhurbaşkanı liderliğinde ortaya konan çalışmalar. Bunlar hep genç odaklı siyasetin, genç odaklı hizmet anlayışının ürünleri ve burada da hiçbir zaman durmadık. Her gelişmeye göre yeni çalışmalarla olayı geliştirerek süreçleri en güzel şekilde yöneterek adımlar attık. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. İstismar edilmesine, siyaset malzemesi olma noktasındaki fırsat üretme çabalarına da en güzel şekliyle karşı koyarız, meydan vermeyiz. Gençlerimiz müsterih olsunlar devlet olarak, hükümet olarak genç odaklı siyasetimizde, hizmet anlayışımızda eser siyasetimizle onların yanındayız.”

İlk kabine toplantısında konunun ele alınacağını bildiren Bakan, “Tüm detayları ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı detaylı bir şekilde gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak” dedi.