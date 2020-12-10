Bakan Kasapoğlu açıkladı! 515 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacak. Başvurular 4 Ocak-20 Ocak 2021 tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak. Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları ise 21-28 Aralık tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak.

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