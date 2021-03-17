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Bakan Karaismailoğlu: “Son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”

Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık” dedi.

Ekonomi 17.03.2021, 12:58
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Bakan Karaismailoğlu: “Son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. İlk olarak Valiliğe geçen Bakan Karaismailoğlu burada Vali Kadir Ekinci’den brifing aldı. Ardından Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu burada Başkan Erdal Arıkan’dan kent genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi adlı. Karaismailoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek ülke ve Bingöl geneli yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Barışımızı, toplumsal huzurumuzu koruyacağız, hem de ekonomimizi güçlü tutacağız”
Bingöl’ün huzur içinde yaşaya bilenecek bir yer olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu ülkenin zenginliği, güzelliği ve bükülmez bileği de zaten ne olursa olsun birlikte yaşamaya olan adanmışlığımızdan gelmektedir. İşte bu yüzden, kirli oyunlarla, terörle, korkuyla üzerimize gelenler hiçbir zaman muvaffak olamıyorlar. Unutmayın ki bünyesi sağlam olana hiçbir hastalık, hiçbir virüs zarar veremez. Biz de bu yüzden hem barışımızı ve toplumsal huzurumuzu koruyacağız, hem de ekonomimizi güçlü tutacağız. Birlikte üretmekten, çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hizmeti her köye, her haneye taşıyacağız. Gençlerimize eğitim ve iş imkânları sağlayacağız. Çocuklarımızı kandırmaya kalkanlar geldikleri yere elleri boş dönecekler. Bizim, gözden çıkaracak, tek bir evladımız yoktur. Biz bugün, dere, tepe, dağ, bayır geziyor, gece gündüz çalışıyorsak hep onlar bizden daha iyi yaşasın, bolluk, bereket içinde büyüsün diyedir. Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediyelerimizle, teşkilatımızla döktüğümüz alın teri, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek içindir. Bu yüzden gençlerimize kendimizi anlatmak, gelecek kaygılarına, dertlerine, tasalarına derman olmak teşkilatımız için çok önemlidir” diye konuştu.

“Ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar lira yatırım yapıldı"
Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “20 yıl öncesinin Türkiye’si ile karşılaştırılamayacak bir seviyeye geldik. Bundan sonraki 20 yıl daha da büyük gelişmeler yaşayacağız. Öyle ki, Avrupa, Asya ve Afrika dünyada hem üretimde hem de ticarette söz sahibi haline geliyor. Bu 3 kıtanın tam ortasında yer alan Türkiye büyük fırsatların eşiğinde. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu bilinç ile hareket etmekte ve yatırımlarımızı bu minvalde hayata geçirmekteyiz. Tüm fırsatlara Türkiye’nin her köşesinde çağdaş bir ulaştırma ve haberleşme altyapısı ile hazır olmak için çalışıyoruz. Görevimiz Türkiye’nin dünya ile sosyal ve ekonomik açıdan bağlantılarını kurarken, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin, turizmcimizin işine bereket katmak. Vatandaşlarımız için iş olmak, aş olmak. Bu gaye ile son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 931 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık. Elazığ Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. Fırat’ı köprülerle geçtik, Cudi Dağı’nı tünellerle deldik. İstanbul’dan Çin’e, Rusya’ya içinde ihraç mallarımızı taşıyan trenler gönderiyoruz. Karayollarımız yetersizdi. Olanları da emniyetli değildi. Karayollarında attığımız dev adımlarla bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye’yi konforlu, güvenli, hızlı ulaşımla tanıştırdık” ifadelerini kullandı.

"Bingöl’ün ulaşım ve iletişim altyapısı için yaptığımız yatırım tutarı 6 milyar liranın üzerinde"
THY’nin dünyanın en büyük havayolu markalarından olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “26 olan havalimanı sayısını 56’ya yükselttik ve hava yolunu halkın yolu yaptık. Elbette bu yatırımlardan Bingöl’de nasibini aldı. Bugüne kadar Bingöl’ün ulaşım ve iletişim altyapısı için 19 yılda yaptığımız yatırım tutarı 6 milyar liranın üzerindedir. Sadece 5 kilometre bölünmüş yolu vardı 220 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 225 kilometreye ulaştık. 3 milyar 650 milyon lira yatırım bedeli le 6 adet karayolu projesine de devam ediyoruz. Buradan ayrıldıktan sonra da bu projelerin en önemlilerinden biri olan Kuzey Çevre yolunda incelemelerde bulunacağız. Tabii, Bingöl’ün sadece karayollarını geliştirmiyoruz. Tüm demiryolu hattını da yeniledik. Elazığ-Bingöl-Muş-Bitlis (Tatvan) arasındaki mevcut demiryolu, inşa edilen barajlar ve hidroelektrik santralleri nedeniyle bir başka noktaya taşınarak yeniden hizmete açıldı. 2013 yılında Bingöl’ü dünyaya bağlayan ve ekonomik gelişmesine büyük fayda sağlayan Bingöl Havalimanını açtık. Açtığımız Havalimanı ile Bingöl’ün leziz damak tatları, eşsiz balları, dağları gölleri, Yolçatı Kayak Merkezi, Solhan’ın yüzen adaları hepsi nice yerli ve yabancı ziyaretçi ile çok daha kolay buluştu. İhmal edilmiş Bingöl’ü çok daha kolay ulaşılabilir ve erişilebilir bir şehir haline getirdik. Bingöl’ün ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini kat be kat artırdık. Bundan sonra da 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz. Ve geleceğin Bingöl’ünü sizlerle ve gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Gençlerimize kulak veriniz. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını öğreniniz. Çözemediğiniz sorunları bizlere aktarınız. Çünkü, onların kalbine girersek, onların istikbali için çalıştığımızı onlara anlatabilirsek onlar da bizi geleceğe taşıyacaklar" diye konuştu.


Bakan Karaismailoğlu'na Vali Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer eşlik etti.

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