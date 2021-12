Bakan Karaismailoğlu, “Salt ideoloji siyaseti yapanlar bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler”

Bartın’da yapımı tamamlanan Kumluca-2 köprüsünün açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin afetlere müdahalesi ve profesyonelliğinin önemine vurgu yaptı. Karaismailoğlu, “Biz hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Salt ideoloji siyaseti yapanlar bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler” dedi.

Bartın’da geçen Ağustos ayında yaşanan sel felaketi sonrası yapımı tamamlanan Kumluca-2 köprüsünün açılış töreni gerçekleştirildi. Köprünün açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de geçen yaz mevsiminde afetlerle mücadele ettiğini aktardı.

“Batı Karadeniz’de son yılların en büyük sel felaketini yaşadık”

Son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığını hatırlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Küresel ısınmanın sonucu olarak güney ve batı bölgelerimizde orman yangıları ile ciğerlerimiz yandı. 11 Ağustos’ta aşırı yağış sonucunda Batı Karadeniz Bölgesinde son yılların en büyük sel felaketini yaşadık. Canlarımızı yitirdik. Taşkınlar; Sinop, Kastamonu ve Bartın illerimizde büyük bir tahribata neden oldu. Bölge genelindeki bin 228 kilometre yol ağının 154 kilometresinde hasar oluşmuştu ve köprüler yıkıldı, köprüler ve yollar hasar gördü. Bartın’da 111 kilometre yolumuzun 41 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiş ve üç de köprü yıkılmıştı. Kumluca-2 Köprüsü’ de Bartın’da yıkılan köprülerden biriydi. Ancak şu bir gerçek ki devlet ve millet omuz omuza vererek 11 Ağustos’tan bugüne kadar açılan yaraların sarılması ve hayatın en kısa sürede normale dönebilmesi için adeta zamana karşı yarıştık. Tüm birimlerimizle, selde zarar gören vatandaşlarımıza yardım için seferber olduk. Bu seferberliği, ilgili tüm bakanlıklarımızla başarılı bir koordinasyon ile gerçekleştirdik. Yalnızca teknik konulardaki sorunları çözmedik, ateş düşen tüm hanelerimizin, canı yanan bütün vatandaşlarımızın bir an olsun yanlarından ayrılmadık. İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç-gereç ve teçhizatı çok kısa sürede afet bölgelerine ulaştırdık” diye konuştu.

“Afet sonrası süreçlere ivedilikle müdahale ettik”

Afet sırasında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere ivedilikle müdahale ettiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Afet sırası ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere ivedi müdahale ettik. Afetin ilk gününden itibaren Sinop ve Kastamonu’da olduğu gibi Bartın’da da afetten etkilenen yollara ekiplerimizi sevk ettik. Hasar gören kesimleri hızla geçici olarak trafiğe açarak bölgenin gerektiği her türlü ihtiyacın karayolu ulaşımı ile de hızlıca gerçekleştirilmesini sağladık” şeklinde konuştu.

“69 günde hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz”

Yıkılan 33 metre uzunluğundaki Kumluca-2 Köprüsü’nün bulunduğu noktada ırmak debisinin düşmesinden sonra 12 saatlik çalışmayla, 110 metrelik servis yolu inşa ettiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Hemen ardından da 40 metre uzunluğunda panel köprü kurarak 24 Ağustos’ta yolu hizmete verdik. O dönemde sizlere en kısa sürede kalıcı yollarımızı ve köprülerimizi inşa edeceğimizin de sözünü vermiştik. İşte bugün sizlerle 69 gün gibi kısa bir sürede kalıcı olarak tamamladığımız Kumluca-2 Köprüsü’nü hizmete açmanın haklı sevincini paylaşıyoruz. Selde tahrip olan eski köprünün yerine bölgede ulaşımı sağlayacak yeni Kumluca-2 Köprüsü’nü çok daha iyi standartlarda inşa ettik. Eski köprü 33 metre iken yeni köprümüzü; 3 açıklıklı, 67 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde projelendirdik. Önceki köprüye göre uzunluğunu 2 kat artırdık; yüksekliğini 7 metreye çıkardık. Böylece bir daha aşırı yağış etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçtik. Proje kapsamında ayrıca, 316 metre uzunluğunda bağlantı yolu da inşa ettik. Ve tüm bunları, az önce de belirttiğim gibi 69 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Kumluca-2 Köprüsü ile il genelinde ulaşımı sağlayan yollar arasındaki Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu’nda kesintiye uğrayan ve geçici köprülerle tesis edilen ulaşımın kesintisiz akışı sağladık. Hayırlı olsun” dedi.

“Seferberlik ruhu hız kesmeden devam ediyor”

Meydana gelen sel felaketinden etkilenen yol ve köprülerle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kumluca-2 Köprüsü’nü açtık. Sırada Kavlakdibi Köprüsü var. 10 Aralık’ta Bartın-Safranbolu yolu üzerindeki yeni Kavlakdibi Köprüsü’nü hizmete açacağız. Bunun yanında Bartın-Safranbolu-Karabük-Kastamonu Ayrımı Yolu’ndaki Kirazlı-1, Kirazlı-2 Köprüleri ile Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu’nda ki Kumluca-1 proje çalışmalarına da devam ediyoruz. En kısa zamanda onları da tamamlayıp hizmete sunacağız. Gördüğünüz üzere selin ardından bölgede başlattığımız seferberlik ruhu hız kesmeden devam ediyor. Daha 3 gün önce, Sinop’ta Ayancık Terminal Köprüsü’nü hizmete açtık. Onu da 80 günde tamamladık. Yine Türkeli-Çatalzeytin arası bağlantıyı sağlayan Çatalzeytin Köprüsü’nün yerine yenisini de 52 gün gibi rekor zamanda tamamlayarak, 28 Ekim 2021’de hizmete açmıştık. Bugün de Kumluca-2 Köprüsü’nü açtık.

20 Aralık’ta Sinop Ayancık’ta Şevki Şentürk Köprüsü’nü ve 30 Aralık’ta da Kastamonu’da Azdavay Köprüsü’nü hizmete alacağız” diye konuştu.

“Tek bir insanın bile böyle acılarla sınanmasını istemeyiz”

Türkiye’de yaşanan sel felaketlerinin Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya’da da yaşandığını hatırlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde meydana gelen sel felaketlerinin benzerleri Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya’da da yaşandı. Almanya’da sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzun süre balçıktan temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi temel sorunlar kısa sürede çözüme kavuşamadı. Bölgede 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. 40 günü aşkın bir süre içme suyu sorunu çözümsüz kaldı. Biz, hiçbir ülkenin, tek bir insanın bile böyle acılarla sınanmasını istemeyiz. Her zaman olduğu gibi, bu ülkelere de dost elimizi uzattık. Acılarını paylaştık. “Türkiye yardım için her daim hazırdır” dedik. Uluslararası dayanışmanın ‘doğru’ bir örneğini sergiledik. Doğal afetler, tüm dünyayı tehdit ediyor. Ülke ayrımı yapmıyor. O nedenle afetlere hazırlıklı olmak, kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. “Biz neyi doğru yaptık, onlar neyi yanlış yaptı” diye sorguladığımızda ise şunu gördük: Afet sonrası her türlü süreç yönetiminde sahip olduğumuz tecrübe ve profesyonellik. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin karar alma konusunda getirdiği hız. Hükûmet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, sivil örgütlerimizle, tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk.”

“Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor”

17 Ağustos 1999 Düzce depremini hatırlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, salt ideoloji siyaseti yapanların bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir de 17 Ağustos’u, Düzce depremini hatırlayın. Bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan hükûmetler gösteremediği için yaşanan acılar, ödenen bedeller çok daha büyük olmuştu. Peki, o günler ile bugünler arasında ne fark var. Tabi ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve AK Parti farkı var. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Biz hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Salt ideoloji siyaseti yapanlar bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı çok iyi görüyor. Vatandaşımız afet sonrasında devletini hep yanında ve yakınında hissetti. Bu duygu ve düşüncelerle Kumluca 2 Köprüsü’nün başta Bartın olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yapımında emeği geçen tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi. Bakan Adil Karaismailoğlu’nun Bartın’daki temasları Valilik ve AK Parti teşkilatını ziyaretiyle devam edecek.