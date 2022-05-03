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Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı’nın Avrupa’da başka bir örneği de yok”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’ta düzenlenecek törenle hizmete gireceğini belirterek “Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanıdır. Avrupa’da başka bir örneği de yok” dedi.

Ekonomi 03.05.2022, 15:33
Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı’nın Avrupa’da başka bir örneği de yok”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’ta düzenlenecek törenle hizmete gireceğini belirterek “Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanıdır. Avrupa’da başka bir örneği de yok” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatında sona gelinen ve Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye’deki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaatında incelmelerde bulundu.

Rize-Artvin Havalimanın Avrupa’da başka bir örneğinin olmadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu "Havayolu halkın yolu oldu. Havayolu sektörü yatırımlarımız 147 milyar TL’yi buldu. Türkiye’yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla tanıştırdık. Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik. 2003 yılında aktif havalimanı sayımız yalnızca 26’ydı. Bugün ise 25 Mart’ta halkımızın hizmetine sunduğumuz Tokat Havalimanı ile 57 havalimanımız var. Şimdi de yeni bir hizmeti daha milletimizle buluşturmanın heyecanını taşıyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı’mızın açılışı ile bu sayıyı 58’e yükseltiyoruz. Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanıdır. Avrupa’da başka bir örneği de yok. Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Nisan ayının başından itibaren de deneme uçuşları başladı. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 32 bin metrekare Terminal Binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule de inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacak. Teknik ve yapım özellikleri ile dünyada sayılı örnekleri arasındaki Rize-Artvin Havalimanımızın peyzaj çalışmaları için de önemli adımlar attık. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini, Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu olan bin 453 ağaçla yeşillendirdik. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa kadar süren yolculuğunu tüm yönleriyle anlatmak için bir de Çay Müzesi açıyoruz. Ayrıca sanatsal objelerle de terminalimizi çok işlevli bir buluşma merkezi hâline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Rize-Artvin Havalimanı ile Rize ve Artvin illerinin doğal güzelliklerini dünya turizmine açılacak"

Rize-Artvin Havalimanı ile Rize ve Artvin illerinin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacağını sözlerine yansıtan Karaismailoğlu, "Doğu Karadeniz bölgemize Rize ve Artvin e yurt içi ve yurt dışından havayolu ile kesintisiz ulaşım sağlayacak. Bu da Rize ve Artvin illeri başta olmak üzere yörenin doğal güzelliklerini dünya turizmine açacak. Diğer bir deyişle turizm potansiyelini doğru değerlendirerek ekonomimize katkı sunacak. Coğrafi özellikleri nedeniyle karayolu ulaşımının güç olduğu Doğu Karadeniz bölgemizin ulaşım ihtiyacını daha hızlı ve konforlu bir şekilde sağlayacak, Yurt içinden ve yurt dışından Doğu Karadeniz bölgesine ve Gürcistan’a gidecek yolcular için bir ulaşım noktası tesis edecek. Böylece hem bölge ülkeleri ile aramızdaki siyasi ve ekonomik ilişkileri destekleyecek hem de sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişime ivme kazandırarak, bölgenin yatırım potansiyelini artıracak. Havalimanımız, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı ve faaliyet döneminde de sağlamaya devam edecek. Yapım döneminde millî gelire etkisi 556 milyon dolar, İstihdama etkisi 28 bin 100 kişi, Üretime etkisi ise 1.2 milyar doların üzerindedir. Havalimanı’mızı Türkiye’mizin de ötesinde, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret yollarından olan ’Orta Koridor’a, kısacası dünyanın hizmetine sunuyoruz. Bölgemizdeki karayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığının bir bölümü de böylece hava yoluna kaydırılabilecek. Karayolu taşımacılığının neden olduğu yakıt tüketimi, yol bakım-onarım maliyetleri ile trafik kazalarının da önüne geçilecek. Ayrıca zamana bağlı giderlerden tasarruf edilecek. Karayolu trafiği rahatlayacak. Bu da egzoz emisyon değerlerinde azalma sağlayacak. Cennet Karadenizimize de ancak böylesi yakışırdı" şeklinde konuştu.

Açılış 14 Mayıs’ta yapılacak

İyidere Lojistik Merkezi’nin dolgu çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatan Bakan Karaismailoğlu "100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak İyidere Lojistik Limanı, yapımı devam eden dev bir projemizdir. Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Rize kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Sizlerin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tekrar kutluyorum, 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışında buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

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