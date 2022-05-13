banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı

Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği olduğunu belirterek “Rize-Artvin Havalimanı pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesindedir; Türkiye’nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir” dedi.

Ekonomi 13.05.2022, 12:06
Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği olduğunu belirterek “Rize-Artvin Havalimanı pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesindedir; Türkiye’nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımı ile yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, incelemeleri sonrasında bir basın açıklaması düzenledi.

Konuşmasına “Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile ülkemizin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanını hizmete açacağız” diyerek başlayan Bakan Karaismailoğlu, “Hükûmetlerimiz döneminde havayolu sektörüne gerçekleştirdiğimiz yatırım 147 milyar lirayı aştı. Türkiye’yi baştanbaşa, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla donattık. Mevcut havalimanlarmızı da tepeden tırnağa yeniledik. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 25 Mart’ta açtığımız yeni Tokat Havalimanı ile 57’ye yükselttik. Rize -Artvin Havalimanımız ile bu sayıyı 58’e yükseltiyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa etiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2. Havalimanı. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde; mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği” ifadelerini kullandı.

“Havalimanımızın tüm imalatlarını başarıyla tamamladık”

45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir yapı inşa etmenin memnuniyetini yaşardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu “Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz havalimanımız; Yılda 3 milyon yolcu kapasitesinde 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin im2 kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacak. Teknik ve yapım özellikleri ile dünyada sayılı örnekleri arasındaki yerini alacak Rize-Artvin Havalimanımızın peyzaj çalışmaları için de önemli adımlar attık. Yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, yani 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini, Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirdik. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileri ile birlikte anlatmak üzere Çay Müzesi’ne ve sanatsal objelere Havalimanı’mızda yer verdik. Ayrıca Havalimanı’mız 448 araç kapasiteli otoparka da sahip” diye konuştu.

"Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje"

Rize-Artvin Havalimanı’nın engelli dostu bir havalimanı olduğunu da kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu “Az önce de Rize- Artvin Havalimanımızı engelli arkadaşlarımızla birlikte gezdik; başka bir deyişle test ettik. Havalimanımızda herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla gereken tüm çalışmaların yapıldığına hep beraber şahit olduk” şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesinde Türkiye’nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu da vurgulayarak “Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje olan Rize-Artvin Havalimanı, Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülkemiz turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, milletimize, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek muhteşem bir eserdir. Doğu Karadeniz, Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Havalimanımız bölgemizi; Türkiyemizin de ötesinde, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak. Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Havalimanı’mızın ülkemizde ve dünyada yeni atılımlara ilham vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Rize-Artvin Havalimanı’nı inşa eden en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
24°
açık