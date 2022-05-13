Bakan Karaismailoğlu: “Rize-Artvin Havalimanı mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği olduğunu belirterek “Rize-Artvin Havalimanı pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesindedir; Türkiye’nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımı ile yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, incelemeleri sonrasında bir basın açıklaması düzenledi.

Konuşmasına “Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile ülkemizin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Rize-Artvin Havalimanını hizmete açacağız” diyerek başlayan Bakan Karaismailoğlu, “Hükûmetlerimiz döneminde havayolu sektörüne gerçekleştirdiğimiz yatırım 147 milyar lirayı aştı. Türkiye’yi baştanbaşa, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla donattık. Mevcut havalimanlarmızı da tepeden tırnağa yeniledik. 2003 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 25 Mart’ta açtığımız yeni Tokat Havalimanı ile 57’ye yükselttik. Rize -Artvin Havalimanımız ile bu sayıyı 58’e yükseltiyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa etiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı ardından Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2. Havalimanı. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde; mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği” ifadelerini kullandı.

“Havalimanımızın tüm imalatlarını başarıyla tamamladık”

45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir yapı inşa etmenin memnuniyetini yaşardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu “Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz havalimanımız; Yılda 3 milyon yolcu kapasitesinde 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin im2 kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacak. Teknik ve yapım özellikleri ile dünyada sayılı örnekleri arasındaki yerini alacak Rize-Artvin Havalimanımızın peyzaj çalışmaları için de önemli adımlar attık. Yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, yani 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini, Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirdik. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileri ile birlikte anlatmak üzere Çay Müzesi’ne ve sanatsal objelere Havalimanı’mızda yer verdik. Ayrıca Havalimanı’mız 448 araç kapasiteli otoparka da sahip” diye konuştu.

"Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje"

Rize-Artvin Havalimanı’nın engelli dostu bir havalimanı olduğunu da kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu “Az önce de Rize- Artvin Havalimanımızı engelli arkadaşlarımızla birlikte gezdik; başka bir deyişle test ettik. Havalimanımızda herhangi bir engelle karşılaşmadan ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla gereken tüm çalışmaların yapıldığına hep beraber şahit olduk” şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı pek çok yönüyle bir havalimanı olmanın ötesinde Türkiye’nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biri olduğunu da vurgulayarak “Mühendislik ve tasarım açısından eşsiz bir proje olan Rize-Artvin Havalimanı, Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülkemiz turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, milletimize, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek muhteşem bir eserdir. Doğu Karadeniz, Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Havalimanımız bölgemizi; Türkiyemizin de ötesinde, Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelere ve Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak. Rize kazanacak, Artvin kazanacak, Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Havalimanı’mızın ülkemizde ve dünyada yeni atılımlara ilham vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Rize-Artvin Havalimanı’nı inşa eden en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.