Bakan Karaismailoğlu: "Güçlü ve büyük Türkiye için çalışıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Görevimize sıkı sıkı sarılıyor, çocuklarımız, gençlerimiz için güçlü ve büyük Türkiye’nin tesis edilmesi için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve açılış töreni için sabah saatlerinde Adana’ya geldi. İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni’ne katılan Bakan Karaismailoğlu’na AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolü eşlik etti.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nun, kavşağın özellikleri hakkında bilgiler vermesinin ardından konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Yalnızca Adana’da değil, 81 ilimizin tamamında yatırımlar yapıyor, eserler inşa ediyor, milletimize hizmetin en kalitelisini sunmak için canla başla çalışıyoruz. Ülke genelindeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızla ‘Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda hükümetlerimiz döneminde ülkemizin yalnızca çehresini değil, geleceğini de aydınlatan projelerimiz için, milletimiz için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu rakam içerisinde yüzde 61’lik oranla en büyük payı, karayolları projelerimiz alıyor” diye konuştu.

"Hizmetlerimizi ‘Hakka hizmet’ aşkı ile yürütüyoruz"

Ülke genelindeki karayolları yatırımlarından bahseden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Ülke genelindeki karayolu yatırımlarımızla bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 664 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu iki katına çıkarıp, 3 bin 633 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırarak 650 kilometrenin üzerine çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi de 2,5 kat artırarak trafikte kaybedilen zamandan ve yakıttan tasarruf ettik, bölgemizde karbon emisyonu salınımını azalttık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aşıyoruz. Biz yalnızca milletimizin derdinde, ona en iyi hizmeti sunmanın peşindeyiz. 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam sağlanması, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, hizmetlerimizi ‘Hakka hizmet’ aşkı ile yürütüyoruz.”

“Son 20 yılda araç sayısı yüzde 170 arttı”

Son 20 yılda ülkedeki araç sayısının yüzde 170, taşıt hareketliliğinin ise yüzde 142 oranında arttığını anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu elde ettik. Yeni yollarla mesafeleri kısaltarak ciddi tasarruflar elde ediyoruz. Yıllık, zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, akaryakıttan 908 milyon dolar, bakım onarımdan 636 milyon dolar ve çevre etkilerinden 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere yıllık toplam 22 milyar 408 milyon dolar tasarruf sağladık. Son yirmi yılda ülkemizde araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği de yüzde 142 oranında arttı. Buna karşın, çok kıymetli bir başarıya da imza attık. Yaptığımız yerinde yatırımlar ve yollarımız sayesinde kazalardaki can kayıplarımız yüzde 81 oranında azaldı. Bu da her yıl 12 bin can kurtarıyoruz anlamına gelmektedir. Büyük yatırım hamlelerimizden Adana da hak ettiği payı alıyor. Bugüne kadar Adana’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için, 15 milyar 517 milyon liralık harcama yaptık. Adana’daki bölünmüş yol uzunluğunu 431 kilometreye çıkardık. Yollarımızda sürüş güvenliğini artırdık. Hükümetlerimiz döneminde Adana’da 238 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 2 bin 482 metreyi bulan 37 adet köprüyü tamamlayarak hizmete açtık. Adana’daki karayolları için yapılan harcamayı 10 milyar 450 milyon liraya yükselttik. Adana genelinde devam eden 12 ayrı karayolu projesinin toplam bedeli 5 milyar 334 milyon liraya ulaşmakta” ifadelerini kullandı.

“Baklalı kavşağımız, bu bölgenin araç trafik yoğunluğunu hafifletecek”

Açılışı yapılan kavşak hakkında da bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, “Bugün açılışını yaptığımız kavşağımız, 2 adet 53 metre uzunluğundaki köprü 485 metre uzunluğunda dönel ada ve 2 bin 960 metre uzunluğunda iki şeritli kavşak kollarından oluşmaktadır. Akdeniz Bölgemizin tarım, sanayi ve turizm merkezi Adana’mızı hızlı tren ile Mersin, Osmaniye ve Gaziantep’e bağlıyoruz. Mevcut hat mesafesi 361 kilometre olan demiryolumuz, projenin tamamlanmasıyla 58 kilometre kısalacak. Hattın kısalmasıyla birlikte, seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Baklalı kavşağımız, bu bölgenin araç trafik yoğunluğunu önemli oranda hafifletecek. Adana’mızın ticaret potansiyelinin büyük bir kısmını oluşturan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, ağırlıklı olarak doğu yönünde gelişiyor” dedi.

“Canla başla çalışıyoruz”

Ülkenin gelişimi için hizmetleri sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra şunları kaydetti:

“Adana’nın denizciliğini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım ve iletişim projelerini hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız ekonomik refaha ersin ve geleceğe güvenle bakabilsin. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdi ile dertlenmeyen bu yolda yürüyemez. Yaptığımız her bir kilometre yol ile halkımızın gönlüne bir kez daha ulaşıyor birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Biz sizleri, milletimizi, vatanımızı çok seviyoruz. Görevimize sıkı sıkı sarılıyor, çocuklarımız, gençlerimiz için güçlü ve büyük Türkiye’nin tesis edilmesi için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından kavşağın açılışı gerçekleştirildi.