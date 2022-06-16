Bakan Karaismailoğlu: “(Gana) İkili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gana ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda gelecek dönemde ikili ticaretin daha da büyüyeceğini söyleyerek, “Önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Gana ile birçok konuda iş birliği yapılmasına dair anlaştıklarını ve bunların sonucunda ikili ticaretin 1 milyar dolara ulaştırılacağını söyledi. Türkiye’nin 2003 yılından itibaren Afrika’da ticaretini hızlandırmak için sürekli adım attığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılında Türkiye-Afrika Ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesinde iken, bu rakam 2021 yılında 34,5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Afrika’daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı bin 750’yi, ekonomik büyüklüğü ise 81 milyar doları aşmıştır. Halihazırda Afrika’nın 43 ülkesinde büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıta genelinde 61 noktaya uçmaktadır. İlişkilerimizde Afrika’nın kalkınma meseleleriyle ilgilenen ve düzenli insani yardımı içeren bütüncül bir politikayı benimsedik. TİKA projelerimiz, Covid-19 şartlarında uzattığımız yardım eli bunun göstergelerindendir. Bu iş birliğimizi önümüzdeki dönem de devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz”

Türkiye’nin Gana ile ticaretinin son yıllarda hız kazandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “2003 yılında 132 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz yıllar içerisinde katlanarak 2021 yılı itibarıyla 581 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Gana ile önemli bir yatırım ilişkimizin bulunduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemiz firmalarınca bugüne kadar Gana’da yapılmış yatırımların tutarı yaklaşık 140 milyon dolardır. Gana’da firmalarımızca bugüne kadar 793 milyon ABD doları tutarında 15 adet müteahhitlik projesi üstlenilmiştir. Gana’nın kalkınma öncelikleri içerisinde yer alan hastane, otoyol, demiryolu modernizasyonu ve inşası, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve mekanizasyonu gibi önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerde de Türk firmalarının son derece etkin olacaklarından eminim. Bu konuda Gana tarafının destekleri de önemli olacaktır. Teknik ekiplerimiz iki gündür Türkiye ile Gana arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları tüm detayları ile ele aldılar. Ticaret, sanayi, bilim ve teknoloji, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, enerji ve madencilik, tarım, hayvancılık, su ve orman, çevre ve şehircilik, ulaşım, kültür ve turizm, sağlık, teknik işbirliği, eğitim, gençlik ve spor alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilebilmesi için alınabilecek tedbirleri değerlendirdiler. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarımdan sağlığa birçok alanda iş birliği

Bakan Karaismailoğlu, Gana ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması’nın en kısa sürede yürürlüğe girmesi ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması ile Denizcilik Alanında İşbirliği Anlaşmaları’nın bir an önce imzalanması arzusunda olduklarını ifade ederek, anlaşmanın içeriğine dair şu bilgileri verdi:

“Gana ile Türkiye arasında deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı altyapısına yönelik kapsamlı bir teknik işbirliği sürecinin başlatılması konusunda mutabık kaldık. Standardizasyon alanlarında işbirliğini sürdürmek ve daha ileri taşımak hususunda mutabık kaldık. Tarım, su ve ormancılık sektörlerinde kapsamlı teknik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda uzlaşıya varıldı. Toplantı vesilesiyle 2011 yılında ülkelerimiz arasında imzalanan Sağlık İşbirliği Anlaşması’nın en kısa sürede yürürlüğe konulması ve sağlık sektöründe Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. üzerinden iş birliği geliştirme konularında mutabık kaldık. Gana’nın enerji ve madencilik alanında sahip olduğu potansiyeli göz önünde bulundurarak, yenilenebilir enerji, hidrokarbon, elektrik dağıtımı, madencilik sektörlerinde önümüzdeki dönemde iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla birlikte çalışacağız. Toplantıda TİKA eliyle yürütülen teknik iş birliğinin daha ileri taşınması hususunda mutabakat sağlanmıştır. Gana’nın öncelikleri ve TİKA’nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye de hazırız. Gana ile eğitim alanında ileri düzeyde iş birliği geliştirmemizin önem arz ettiğinin farkındayız. Önümüzdeki dönemde karşılıklı burslar ve eğitim programları yoluyla iş birliği ve tecrübe paylaşımını daha da ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli yasal altyapıyı da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.”