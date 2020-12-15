banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?

Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 10. Toplantısı’na video-konferansla katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 10. Toplantısı’na video-konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, Covid-19 salgını altında tedarik zincirinin açık tutulması başta olmak üzere ulaştırma alanında yürütülen iş birlikleri, tüm yönleriyle ele alındı. Yine toplantıda ulaşım ve taşımacılığın aksatılmadan yürütülebilmesi için ulaştırma koridorlarının genişletilmesinin büyük önem arz edildiği de vurgulandı.

Ekonomi 15.12.2020, 14:30
3
Bakan Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 10. Toplantısı’na video-konferansla katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 10. Toplantısı’na video-konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, Covid-19 salgını altında tedarik zincirinin açık tutulması başta olmak üzere ulaştırma alanında yürütülen iş birlikleri, tüm yönleriyle ele alındı. Yine toplantıda ulaşım ve taşımacılığın aksatılmadan yürütülebilmesi için ulaştırma koridorlarının genişletilmesinin büyük önem arz edildiği de vurgulandı.

Dış ticarete konu olan tüm malların sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Üye ülkeler arasındaki ticarette en önemli ulaştırma modu olan karayolu taşımacılığı alanında başta ilaç ve gıda maddeleri olmak üzere dış ticarete konu olan tüm malların sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi konusunda üye ülkeler arasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda önemli bir karara imza atıldı ve İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni’nin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi. Bu trenin işletmeye başlatılması ile birlikte güzergâh üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra, bundan sonra konvansiyonel vagonlar ile de yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceğine vurgu yapıldı.

"Türkiye, gerekli tedbirleri almak suretiyle kapasite artırımı sağladı"

Bakan Karaismailoglu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulunarak; salgınla beraber karayolu ile taşınan yüklerin bir bölümünün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına kaydığını ve Türkiye’nin gerekli tedbirleri almak suretiyle kapasite artırımı sağladığı bilgisini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca, denize kıyısı olmayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin başta Mersin ve Trabzon Limanları olmak üzere ülkemiz limanlarından dünyaya açılabileceğini vurgulayarak; salgın sürecinde en ağır darbeyi alan sivil havacılık sektörünün bu süreci en az zararla atlatması yönünde her türlü işbirliğinin geliştirilmesi için Türkiye’nin tecrübe paylaşımına hazır olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, ulaştırma sektöründe fiziki olarak teati edilen her türlü evrakın bulaş riskinin azaltılmasını teminen iletişim teknolojilerinin ve dijital çözümlerin kullanımının da önemine vurgu yaptı.

"Taşımacılığın daha etkin hale getirilmesi ve bölgesel kalkınma için ikili ve transit taşımalarda kota uygulaması kaldırmalı"

Bakan Karaismialoğlu EİT Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması çerçevesinde, EİT bünyesinde taşımacılıktan alınan ücretlerin kaldırılması gerektiğini hep savunduklarını da vurgularken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taşımacılığın daha etkin hale getirilmesi ve bölgesel kalkınma için ikili ve transit taşımalarda kota uygulamasının kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi yönündeki her türlü çalışmayı destekliyoruz. Gerek ülke ekonomilerinin ayakta kalması gerekse Covid-19 ile mücadelenin devam edebilmesi için tedarik zincirinin kesintiniz sürdürülmesi önem arz etmektedir. EİT ülkelerinin bazılarında da uygulanan PCR testi uygulaması, aktarma zorunluluğu gibi uygulamaların gözden geçirilmesini temenni ediyorum.”

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun yanı sıra, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami, Afganistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Qudratullah Zaki, Azerbeycan Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Namig Oglu Guluzade, Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi Başkan Yardımcısı Saltanat Tompiyeva, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Bakyt Berdaliev, Pakistan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Tariq Viqar Bakhshi, Tacikistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sirojzoda Shujoat, Özbekistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Choriev Jasur ve Ekonomi İşbirliği teşkilatı Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour katıldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11