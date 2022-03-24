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Bakan Karaismailoğlu: "Dev hizmet ve eserler zincirine Tokat’ta bir yenisi daha ekliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Yeni Tokat Havalimanında incelemede bulundu.

Ekonomi 24.03.2022, 14:42
Bakan Karaismailoğlu: "Dev hizmet ve eserler zincirine Tokat’ta bir yenisi daha ekliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Yeni Tokat Havalimanında incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın hizmete girecek olan Tokat havalimanında son kontrollerini yaptıktan sonra basın karşısına geçerek açıklama yaptı. Tokat Havalimanını ülkeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Karaismailoğlu, “Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ta açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun ardından şimdi de Tokat Havalimanı’nı hizmete kazandırmanın mutluluğunun arifesindeyiz. AK Parti iktidarı ile hayata geçen dev hizmet ve eserler zincirine Tokat’ta bir yenisi daha ekliyoruz. Yarın, Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri ile Tokat Yeni Havalimanımızı ülkemize kazandıracağız” dedi.

"Dış hat uçuş noktaları 60’tan 277’ye çıktı"

Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş noktalarını 277’ye çıkarttıklarını aktararak, “Türkiye hava sahasını uluslararası havayolu ağları ile ördük. ’Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak’ dedik ve çok şükür bu hedefimizi de büyük oranda gerçekleştirdik. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 277 yeni nokta ekledik. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 sağlık krizine rağmen havacılık sektöründe uyguladığımız kurallar bütünüyle tüm dünyaya örnek olduk. Güvenli uçuş sertifikası, havalimanlarına girişteki kontroller, sosyal mesafe kuralları havacılık sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Aldığımız önlemler sayesinde pandemi süreci başarılı bir şekilde yönetildi” diye konuştu.

34 milyondan 128 milyona

Karaismailoğlu, 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısının toplamda 128 milyona yükseldiğinin altını çizerek, “Uçuş ağımız, 2022 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 129 ülkede 337 noktaya ulaştı. En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. 2003 yılında 34 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılında yüzde 507 artış göstererek 210 milyona ulaşmıştı. 2021 yılında ise pandeminin etkisinin azalması ile birlikte toplam yolcu sayısı 128 milyonu aştı. Bu yılın Şubat ayı sonunda ise toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76 artışla 18 milyonun üstüne çıktı. Uluslararası Havalimanları Konseyinin açıkladığı veriler ışığında; İstanbul Havalimanı ağırladığı 36 milyondan fazla yolcu ile 2021 yılında Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul’da bulunan diğer havalimanımız Sabiha Gökçen 24 milyon 991 yolcu ile Avrupa’nın en yoğun 6. havalimanı olurken, Antalya Havalimanı da, 21 milyon 333 bin yolcu ile 9. sırada yer alarak büyük başarılara imza attılar” ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan sonra Tokat’ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL’ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Türkiye’nin 57. havalimanı olan Tokat Havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı. İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanında da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak.

1987 yılında inşa ettirilen eski Tokat Havaalanı, pist yönü ve uzunluğu nedeni ile risk taşıdığı için 2017 yılında seferlere kapatılmıştı.

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