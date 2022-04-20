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Bakan Karaismailoğlu: "Demiryolu ağımızı 2053’de 28 bin 590 kilometreye hedefledik"

2053 yılına kadar bitecek projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryolu ağımızı 2035’de 23 bin 627’ye, 2053’de de 28 bin 590 kilometreye hedefledik. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demiryollarındaki yolcu taşıma payını yüzde 1’den yüzde 6,2’ye, yük taşıma payını yüzde 4’ten yüzde 22’ye yükselteceğiz" dedi.

Ekonomi 20.04.2022, 21:39
Bakan Karaismailoğlu: "Demiryolu ağımızı 2053’de 28 bin 590 kilometreye hedefledik"

2053 yılına kadar bitecek projeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Demiryolu ağımızı 2035’de 23 bin 627’ye, 2053’de de 28 bin 590 kilometreye hedefledik. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demiryollarındaki yolcu taşıma payını yüzde 1’den yüzde 6,2’ye, yük taşıma payını yüzde 4’ten yüzde 22’ye yükselteceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının T15 tünel şantiyesinde çalışan işçilerle birlikte iftar yaptı. İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, demiryollarının hem dünya hem de Türkiye için ekonomik, sosyal, tarihsel, kültürel ve çevresel öneme sahip stratejik bir ulaşım modu olduğunu söyledi.

"Stratejik ulaşım modunu omuz omuza vererek yükselttik"

20 yılda demiryollarını şaha kaldırdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Cumhuriyet’in ilk yıllarında üzerine titrenen bu kıymetli ulaşım modu, maalesef yıllarca ihmal edildi. AK Parti hükumetleri olarak bizler, siz demiryolcu kardeşlerimle el birliği ile 20 yılda demiryollarımızı adeta şaha kaldırdık. Demiryolunun küresel ve bölgesel açıdan öneminin farkındaydık. Ve ihmal edilen, neredeyse unutulan bu stratejik ulaşım modunu omuz omuza vererek yükselttik" dedi.

"Yük taşıma payını yüzde 4’ten yüzde 22’ye yükselteceğiz"

2003’ten bugüne kadar ülkenin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Demiryollarımıza 272 milyar lira tahsis ederek önemli bir pay sağladık. Son 20 yılda bin 432 kilometrelik hızlı tren hattı yaparken, konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye çıkardık. Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Demiryolu ağımızı 2035’te 23 bin 627’ye, 2053’te de, 28 bin 590 kilometreye hedefledik. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demiryollarındaki yolcu taşıma payını yüzde 1’den yüzde 6,2’ye, yük taşıma payını yüzde 4’ten yüzde 22’ye yükselteceğiz. Emniyetli, hızlı, verimli ve daha etkin bir demiryolu ağına sahip olacağız. Çevresel hassasiyetimizi demiryollarında da sürdürüyoruz. Buradaki ihtiyacın yüzde 35’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız."

"Yük taşımasını yüzde 10 artırarak 38,2 milyon tona çıkardık"

Demiryolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13’e ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Pandemi süreci ile birlikte hem lojistik ihtiyaçların sürekliliği hem de demiryollarının etkinliği ve önemi küresel ve ulusal ölçekte kendisini bir kez daha gösterdi. Biz de 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını yüzde 10 artırarak 38,2 milyon tona çıkardık. Serbestleşme ile birlikte 2021’de demiryolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13’e ulaştı. Bu yolla yaptığımız uluslararası taşımalarımız da 2021’de yüzde 24 oranına ulaştık. Taşımacılığımızın can damarı olan lojistik merkezlerimizin sayısını 12’ye kapasitesini de 13,6 milyon tona çıkardık. Bizler kendimizi, milletimize hizmet etmeye, geleceğimiz gençlerimize daha refah bir Türkiye bırakmaya adadık. Atalarımızın da dediği gibi ’Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.’ Hamdolsun, milletimiz çalışanla, hizmet götüreni, huzur getireni, boş konuşanla gayet iyi ayırt ediyor" diye konuştu.

"T15 tünelimizin toplam uzunluğu 4 bin 593 kilometredir"

T15 tünelinin toplamda 393 kilometreyi bulan Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattının önemli bir bölümü olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, "YHT hattımız, saatte 250 kilometre hıza uygun yüksek hızlı hat özelliğine sahip olacak. Hattımızda; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. Hat boyunca, toplam uzunluğu 66 kilometreyi aşan tam 49 tünel bulunuyor. Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde de tam 27 kilometreye uzunluğunda 49 viyadük yer alıyor. Ankara-Sivas Demiryolu Projemiz, Kayaş-Kırıkkale arasındaki altyapı çalışmalarında da, 54’üncü ile 58’inci kilometreleri arasında yer alan T15 tünelimizle birlikte bu kesimdeki üst yapı çalışmalarımıza da gece-gündüz devam ediyoruz. T15 tünelimizin toplam uzunluğu 4 bin 593 kilometredir" şeklinde konuştu.

"Bizim günübirlik polemiklerle geçirecek vaktimiz yok"

Bakan Karaismailoğlu, gelecek Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planladıklarını belirterek, "Değerli Kardeşlerim, başkaları ne düşünür bilmeyiz ama, biz çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi düşünüyoruz. Gelecek Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz. Bunlar ayakları yere basan, ülkemizin geleceğine ufuk çizen, devlet aklıyla ve istişareyle hazırlanmış planlardır. Bizim günübirlik polemiklerle geçirecek vaktimiz yok. Aklımızı, gücümüzü, kaynaklarımızı ve emeğimizi ülkemizin imarı için seferber ettik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde ülkemizin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz" dedi.

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