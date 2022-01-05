banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?
Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!
Bu ırklardan birine sahipseniz dikkat!
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!

Bakan Karaismailoğlu: “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği geliştirmek amacıyla sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık” dedi.

Ekonomi 05.01.2022, 15:01
Bakan Karaismailoğlu: “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği geliştirmek amacıyla sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık” dedi.

Bölge ülkeleri arasında demiryolu ağını yeniden etkin hale getirerek Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki ticaret potansiyelini artırmak üzere yeniden başlatılan İstanbul - Tahran - İslamabad Yük Treni ilk seferini gerçekleştirdi. Pakistan - İslamabad’ın Margalla istasyonundan tören ile uğurlanan tren, 12 gün 21 saatte Ankara’ya ulaştı.

Ankara Tren Garı’nda düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Asya ile Avrupa’nın kesişme noktasındaki Türkiye, bu jeopolitik konumuyla, dün olduğu gibi bugün de İpek Yolu coğrafyasının önde gelen ülkelerinden biridir. Ülkemiz; 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracatı ile Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünya ticaret hacminden aldığı payı yüzde 1’in üzerine taşıdı. Küresel mal ticaretinin yüzde 10 arttığı geçen yıl, ihracatımızı yüzde 33 yükseltmeyi başardık” diye konuştu.

“Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık”

Son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 145 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği geliştirmek amacıyla sinyalli hatlarımızı yüzde 172; elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Ülkemizden geçen ve başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerini Avrupa kıtasına bağlayan güzergah, bilinen adıyla Orta Koridor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın hizmete girmesi sayesinde Çin-Avrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinde Orta Koridor’un etkin olarak kullanılması olanağı da ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

Artık 12 bin kilometrelik Çin-Türkiye parkurunun 12 günde tamamlandığı bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, “Kuzey hat olarak bilinen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars güzergahından yılda bin 500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedefledik. Bu hattı daha verimli, daha yüksek kapasitede kullanarak, 250 milyar dolarlık hedef için ihracatçımızı destekleyeceğiz. Bütünsel kalkınma hedefiyle güçlendirdiğimiz altyapımızla 2023 yılı itibarıyla Orta Koridor’da lojistik bir süper güç olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, demiryollarında 2021 yılında; toplam 38,5 milyon ton yük taşındığının altını çizerek, “Özellikle uluslararası yük taşımalarında geçen yıla göre yüzde 24’lük artış sağladık. En yüksek artış yüzde 98 ile BTK hattında yaşanırken; Avrupa hattında yüzde 20’lik, İran hattında ise yüzde 15’lik artış gerçekleştirdik. Demiryollarımızda taşıdığımız yük miktarını 2023 yılında ise 50 milyon tonun üzerine yükseltmeyi hedefledik. Bölgesel yük taşımacılığında önemli ticaret hacmine sahip Türkiye’nin bu potansiyelini lojistik merkezler yaparak daha da artıracağız. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 11’e çıkartacağız. Toplam 5 bin 176 kilometre demiryolu hattında yapım çalışmalarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programa İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ve Pakistan Milli Meclisi Üyesi Makhdoom Zain Qureshi de katıldı.

Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8