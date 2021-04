Bakan Karaismailoğlu, Bursa Şehir Hastanesi metro hattının temelini attı

Bursa'da yapımı Ulaştırma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1.6 milyarlık Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatına ilk kazma vuruldu. Sanayiiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle ayrıcalıklı bir şehir olan Bursa'nın son 19 yılda hayata geçirilen ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla da etkinliğini katbekat artırdığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003'ten bu yana büyük bir hamle ve 1 trilyon lirayı aşan yatırımlarla tüm Türkiye sathında gerçekleştirdiğimiz dev projelerin hedefi, tüm şehirlerimizi dünyayla ve birbirleriyle ulaşımın her modunda bağlayarak yeni yatırımları, üretkenliği, verimliliği ve istihdamı artırmaktır. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ilerlerken, kurduğumuz eksiksiz ulaşım ve haberleşme altyapısı en önemli dayanağımız olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, insan, yük ve data ulaştırmada, hedef odaklı bir altyapı kurulması için çalışmalarımızın odağını lojistik, mobilite ve dijitalleşme olarak belirledik. Ulaşım ve Lojistik Master Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda inşa ettiğimiz ulaştırma ağları ile bölgemizde bir lojistik süper güç haline geldik. Bölgemizde ve ülke sathında, iş dünyamıza ve insanımıza hareket kabiliyeti sağladık. Uzakları yakın ettik. Kara, hava, deniz ve demiryollarımızı hızlı, konforlu ve güvenli hale getirdik. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldik" dedi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'yı da içine alan Marmara Ringini oluşturduklarını belirten Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nü de 18 Mart 2022 de açarak, bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticarî kavşak noktası haline getirmiş olacağız. Dünyanın ticaret yollarında; artan hakimiyetimiz Marmara Bölgesi ile sınırlı değil. Tüm Türkiye coğrafyası Orta Koridor dediğimiz, Londra'dan başlayarak Avrupa'yı Çin'e bağlayan yeni ticaret yolunun doğal bir köprüsü haline gelmiştir. Bugün, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında da iddiamızı ortaya koyarken, Pekin'den Londra'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası olduk. Orta Koridor'u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinde söz sahibi olacağız. Bunlar sadece birkaç örnek. Ulaştırma ve haberleşmeyi işte böyle bir multi-disipliner bakış açısıyla ele alıyoruz. Devlet aklı ve ciddiyetiyle planlama yaparak, her adımımızı stratejik öngörülerle atarak, gelecek 100 yılı inşa ediyoruz" diye konuştu.