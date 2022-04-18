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Bakan Karaismailoğlu: “Bakanlığımızca verilen yetki belgeleri için istenilen imza sirküsü yerine artık sicil tasdiknamesi yeterli sayılacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle Bakanlığımızca verilen yetki belgeleri için istenilen imza sirküsü yerine artık sicil tasdiknamesi yeterli sayılacak. Bu uygulama ile taşımacılarımız, imza sirküsü için artık ücret ödemeyecek ve bürokrasi de bu yolla azalacak” dedi.

Ekonomi 18.04.2022, 22:29
Bakan Karaismailoğlu: “Bakanlığımızca verilen yetki belgeleri için istenilen imza sirküsü yerine artık sicil tasdiknamesi yeterli sayılacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle Bakanlığımızca verilen yetki belgeleri için istenilen imza sirküsü yerine artık sicil tasdiknamesi yeterli sayılacak. Bu uygulama ile taşımacılarımız, imza sirküsü için artık ücret ödemeyecek ve bürokrasi de bu yolla azalacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Merkezi’ndeki iftar programında çalışanlar ve nakliye şoförleri ile bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Bakan Karaismailoğlu, lojistik sektörünün Türkiye’nin gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu ve bu sektörün gelişmesi ve sektördeki kalitenin artması için durmadan çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin ihracat rakamlarının artmasında lojistik sektörünün önemli olduğunu ve bu alanda yatırımların ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “2021 yılında 21 farklı ülkeden 200 bini aşkın ilave geçiş belgesi aldık. Aldığımız toplam geçiş belgesi sayısı 1,5 milyonu aştı. Önceki yıllarda Macaristan’da çok ciddi bir transit belge krizi vardı, bunu çözdük. Transit belge sayısını 36 binden 130 bine yükselttik. Transitte kotanın sınırsız olduğunu, talep üzerine verileceği protokol ile güvence altına aldık. Sırbistan’da ücretli geçiş belgesi uygulamasını kaldırdık, 25 bin çok girişli belge alarak kota sorununu kesin olarak çözdük. Azerbaycan, Yunanistan, Özbekistan gibi ülkelerde kotaları arttırdık. Kırgızistan ve Tacikistan ile Orta Asya ülkeleri arasında serbestleştirme sürecini başlattık” ifadelerini kullandı.

“Her daim taşımacılarımızın yanında durduk”

Karayolu taşımacılığında taşıma sayısını 1,2 milyondan 1,5 milyona çıkararak rekor kırdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Şubat ayında Bulgaristan ile yapılan KUKK Toplantısı’nda transit geçiş belgesi sayısını 250 binden 375 bine, ikili belge sayısını da 32 binden 50 bine yükselttik. İstanbul’da yapılan Romanya KUKK toplantısı ile transit belgelerin serbestleştirilmesi ve taşımacılıktan geçiş ücretlerinin tamamen kaldırılmasını sağladık. Bu, AB’ye yönelik taşımalarımıza büyük kolaylık sağlayacak önemli bir kırılma noktasıdır. Özellikle pandemi sonrası taşımacılığın gelişimi dikkate alındığında AB ile bu sorunlara kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Romanya’yı da bunun bir başlangıcı olarak görüyoruz. 7 Nisan tarihinde İtalya’dan 5 bin adet ilave geçiş belgesi konusunda anlaşma sağladık. İtalya ile tarihimizde ilk defa bu kadar ilave geçiş belgesi temin etmiş olduk. Belge konusunda anlaşır anlaşmaz, taşımacılarımızın beklememeleri için İtalya belgelerinin kullanımını öne çektik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her daim taşımacılarımızın yanında durduk, onların sorunlarını çözmek, önlerini açmak için yoğun bir gayret içerisinde olduk” diye konuştu.

“Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden yeni taşıma hatlarını hayata geçirmek istiyoruz”

Ukrayna-Rusya savaşında da taşımacıların güvenliği konusunda yoğun çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, “Kriz nedeniyle Ukrayna’da kalan veya Ukrayna üzerinden kuzey ülkelerine giden taşıtlarımızın güvenli bir şekilde ülkemize dönebilmesi için hızla harekete geçtik. Alternatif koridorlar belirleyerek, kısa süre içerisinde Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelerden taşıtlarımızın geçiş belgesiz, sürücülerimizin vizesiz dönebilmelerini sağladık. Uygulamamız diğer ülkelere de örnek oldu. Birçok ülke tahliye sürecine devam ederken, biz Türkiye olarak ihracat için alternatif güzergâhlarımızı belirleyerek ara vermeden taşımalarımıza devam ettik. Orta Asya’ya taşımalarımız Türkmenistan üzerinden giderken, bu güzergâhın kapanması üzerine Ukrayna-Rusya veya Gürcistan-Rusya güzergâhı kullanılmaya başlanmıştı. İlgili ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Alternatif olarak Ro-Ro hatları ön plana çıkmakta. Samsun-Kavkaz arası Ro-Ro taşımaları başladı. Ancak, Ro-Ro hatlarının daha da geliştirilmesi, alternatif limanlarda da Ro-Ro seferlerinin başlaması, bölgedeki taşımacılığın sürdürülebilmesi için önemli. Bunun için Rus makamları ile iki haftadır yoğun görüşmelerimiz var. Kısa süre içerisinde ülkemiz ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden yeni taşıma hatlarını hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürünün yarın Gürcistan’a gideceğini ifade eden Karaismailoğlu, “Orada Rus-Gürcü sınır kapısında incelemelerde bulunacak. Gürcistan üzerinden geçişlerin hızlanması için temasları olacak. Heyetlerimiz önümüzdeki dönemde ayrıca Kazakistan, Azerbaycan ile görüşmeler gerçekleştirecekler. İtalya, Çekya, Hollanda, Almanya, İspanya gibi ülkelerle Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantıları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımızca verilen yetki belgeleri için istenilen imza sirküsü yerine artık sicil tasdiknamesi yeterli sayılacak”

Sektör paydaşları ile toplantılar düzenlediklerini ve toplantılarda sektörün sorunlarını dinleyerek çözüm yolları oluşturduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Taşımacılıkta yaşanan gelişimleri ve sektörümüze gelen talepleri dikkate alarak çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik. E-Devlet’ten işlem yapılmasını teşvik için e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yüzde 5’e varan indirimler uygulamaya başladık. 66 olan sürücü yaş sınırını 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere 69 yaşa çıkarttık. Sürücülerin haftalık 54 saat olan çalışma süresini ilgili diğer bakanlıkların da düzenlemeleriyle 56’ya çıkardık. Bu sürenin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. 2022 yılı için yetki belgesi, taşıt kartı ve uyarma ücretlerinde yüzde 12 indirim sağladık. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alanlar için belge ücret farkına ve belge süresine göre TİO yetki belgesi ücretlerinde yüzde 89’a varan indirim uygulamaya başladık. İlk defa TİO yetki belgesi alacaklar için yüzde 49 indirim uygulamaya başladık. Mevcut TİO yetki belgelerine 10 yıllık süre ilave ettik. TİO yetki belgelerine ilişkin yaptığımız düzenleme 28 Şubat 2022 tarihinde bitmiştir. 60 günlük süre içerisinde toplam 3 bin 120 firma indirimli TİO yetki belgesi almıştır. Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle Bakanlığımızca verilen yetki belgeleri için istenilen imza sirküsü yerine artık sicil tasdiknamesi yeterli sayılacak. Bu uygulama ile taşımacılarımız, imza sirküsü için artık ücret ödemeyecek ve bürokrasi de bu yolla azalacak. Sizlerin önemli bir talebi olan taban- tavan fiyat uygulaması, yani sektörde bilinen adıyla ton-km uygulamasını gündemimize aldığımızı belirtmek isterim. Ayrıca indirimli K1 yetki belgesi düzenlenmesi konusunda da çalışmalara başladık. Sektörde faaliyet gösteren ve belirli koşulları sağlayanlara bu hakkın tanınması yönünde çalışmalarımız var” dedi.

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