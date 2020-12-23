Bakan Karaismailoğlu: "Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını belirterek, 2021 yılında Çin ile haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenilerinin katlanarak ekleneceğine inandığını söyledi.

Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanmış, 8 bin 693 kilometre yol katederek 19 Aralık tarihinde Çin’in Xi’an şehrine ulaşmıştı. İlk ihracat treni için Çin’in Xi’an kentinde bugün resmi karşılama töreni düzenlendi. Törene video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başladığını anımsattı. Bakan Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını belirterek, “Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. 42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle 4 Aralık 2020 tarihinde Çerkezköy İstasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin’e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur” dedi.

“İkinci ihracat trenimiz de Çin’in Xi’an şehrine doğru başarıyla yolculuğuna devam ediyor”

İkinci ihracat treninin de Çin’in Xi’an şehrine doğru yolda olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, trenin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet beyaz eşya yüküyle başarıyla yolculuğuna devam ettiğini vurgulayarak, "Canı gönülden inanıyorum ki 2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecektir. Bu düşüncelerle Çin’e ulaşarak demiryolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olması temenni ediyorum” diye konuştu.

Törende Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve Xi’an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping de birer konuşma yaptı. Konuşmacılar yeni İpek Yolu’nun dünya insanları için yeni fırsatlar oluşturacağını ve refahı yükselteceğini vurguladı.