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Bakan Karaismailoğlu: “Antalya Havalimanı ihalesi ülkemizin ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesinde en yüksek teklifi TAV Havalimanları A.Ş-Fraport AG iş ortaklığının verdiğini belirterek, “Yapılan ihale ülkemizin ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir” dedi.

Ekonomi 02.12.2021, 10:31
Bakan Karaismailoğlu: “Antalya Havalimanı ihalesi ülkemizin ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesinde en yüksek teklifi TAV Havalimanları A.Ş-Fraport AG iş ortaklığının verdiğini belirterek, “Yapılan ihale ülkemizin ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ihalesi ile ilgili açıklama yaptı. İhalenin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihalede 8 firmanın dosya satın aldığını, bunlardan 3’ünün yer görme belgelerini onaylattığını kaydetti. İhaleye iki firmanın teklif verdiğini aktaran Karaismailoğlu, Vnukovo-INTEKAR Yapı ile TAV-Fraport AG iş ortaklığı gruplarının zarflarının açılmasının ardından açık artırmaya geçildiğini ifade etti. 12 tur sonunda 7 milyar 250 milyon euro ile en yüksek teklifin TAV Havalimanları A.Ş-Fraport AG iş ortaklığından geldiğini, bu bedelin KDV ile 8 milyar 555 milyon euro olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, “25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’i peşin ödenecek. Bu bedel KDV birlikte 2 milyar 138 milyon euroya tekabül ediyor. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar olan dönemi kapsıyor” dedi.

TAV Havalimanları A.Ş-Fraport AG iş ortaklığının 765 milyon 252 bin 109 euro tutarında yatırım taahhüdünde bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Proje iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak.”

İhaleye katılan firma ortaklarının yabancı yatırımcı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, ihaleye Türk, Fransız ve Alman ortaklığı ile Türk-Rus ortaklı şirketlerin katılmasının ekonomiye olan güvenin ve ilgisinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yap-işlet-devret modeliyle yatırım ihtiyacının daha hızlı karşılandığını dile getiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Ülkemiz de gelir elde ediyor. Türkiye’nin, kararlı ve dinamik bir şekilde koşması gerekiyor. Bu bir maraton, en iyi enerji kaynaklarını kullanarak ön sıralara doğru istikrarlı bir ilerleme gerçekleştirmesi lazım” dedi.

Turizm hareketliliğinin artarak devam edeceğinin belirten Karaismailoğlu “Geleceğin Türkiye’sinde turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya’nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün. Bu anlayışla Antalya Havalimanı’nı yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye yönelik yeni proje ve yatırımlar bizim için önemli” dedi.

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