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Bakan Karaismailoğlu: “2021 yılında ülkemizdeki toplam telefon trafiği 318 milyar dakika oldu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizdeki telefon trafiğinin önemli ölçüde mobil şebekeler kaynaklı olma durumu 2021 yılında da devam etti. 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 5’lik artışla ülkemizdeki toplam trafiğin 318 milyar dakika olduğu belirlendi” dedi.

Ekonomi 23.03.2022, 11:08
Bakan Karaismailoğlu: “2021 yılında ülkemizdeki toplam telefon trafiği 318 milyar dakika oldu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizdeki telefon trafiğinin önemli ölçüde mobil şebekeler kaynaklı olma durumu 2021 yılında da devam etti. 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 5’lik artışla ülkemizdeki toplam trafiğin 318 milyar dakika olduğu belirlendi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi. 2021 yılında hemen hemen tüm göstergelerde sektördeki büyümenin ve gelişmenin devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş 442 şirket, sahip oldukları 792 yetki belgesi ile vatandaşlarımıza elektronik haberleşme hizmeti götürdü. 2021 yılında elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 92,4 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılı son çeyreğinde ise bu gelir 25,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar sektörün büyümeye devam ettiğini gösteriyor ve gelecekle ilgili umut vaad ediyor” dedi.

2021 yılında 10,3 milyondan fazla mobil numara taşındı

Sektördeki tüm operatörlerin yatırımlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 31 artarak 22 milyar TL’ye yaklaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, sektördeki gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:

“2021 yılı sonu itibarıyla mobil abone sayısı 86,3 milyon oldu. Mobil abone yaygınlığı yüzde 102’ye yaklaştı. Mobil abonelerin 80,2 milyonu 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4.5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 93’ünü oluşturdu. Bu aboneler 5G ve ötesi teknolojiler için ülkemizde büyük bir potansiyel oluşacağının sinyallerini veriyor. Nesnelerin interneti teknolojisinin yaygınlaşması ile çok daha fazla artması beklenen makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,4 milyona ulaştı ve yıllık bazda yüzde 17 büyüme gösterdi. Ülkemizde 2008 yılında başlayan ve dünya çapında en iyi uygulama örneklerinden biri olan numara taşıma uygulaması ile operatör değiştiren abone sayısında artış da sürüyor. 2021 sonu itibarı ile taşınan toplam mobil numara sayısı 157,7 milyona ulaştı. 2021 yılı içinde taşınan numara sayısı ise 10,3 milyonu geçti.”

İnternet abone sayısı 88 milyonu aştı

“Günümüzün en vazgeçilmez hizmeti haline gelen internet konusunda ülkemizdeki istikrarlı büyüme sürüyor ve her geçen gün bu hizmet daha çok insana ulaşır hale geliyor” diyen Bakan Karaismailoğlu, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 88,2 milyona çıktığına dikkati çekti. 2020 yılı sonu ile kıyaslandığında abone sayısının 5,8 milyonun üzerinde artarak yüzde 7 büyüdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, “Eve Kadar Fiber” hizmeti abone sayısında yıllık yüzde 29,4 artış yaşandığını aktardı.

İnternet kullanımı yüzde 27.5 arttı

Bakan Karaismailoğlu, “Genişbant internet abone sayısı artarken aynı zamanda abonelerin kullanımları da önemli ölçüde artış gösterdi. 2021 yılında sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı yüzde 27,5 artarak 204,5 GB’a çıktı. 2020 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 177,6 GB iken, 2021 yılının son çeyreğinde bu rakam yüzde 15’in üzerinde artarak 204 GB’a yükseldi. Mobil aboneler için ise 2020 yılı dördüncü çeyreğinde 9,9 GB olan veri kullanımı yüzde 10,3 artışla 11 GB’a çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Telefonda 318 milyar dakika konuşuldu

Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiği hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, “Ülkemizdeki telefon trafiğinin önemli ölçüde mobil şebekeler kaynaklı olma durumu 2021 yılında da devam etti. 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 5’lik artışla ülkemizdeki toplam trafiğin 318 milyar dakika olduğu belirlendi. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 98’inin mobil şebekelerden başlatıldığı, sabit şebekelerde başlatılan trafiğin 5,2 milyar dakika olarak gerçekleştiği tespit edildi. Yılın son çeyreği itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 565 dakika, sabit şebekelerde ise 92 dakika oldu” ifadelerini kullandı.

Fiber altyapı 471 bin kilometreye ulaştı

Fiber altyapının hem genişbant internet hem de mevcut 4.5G’nin yanı sıra 5G ve ötesi mobil teknolojilerin gelişimi için kritik önemde olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında operatörlerin yatırımlarında görülen memnuniyet verici artışın fiber yatırımlarına da yansıdığını kaydetti. Fiber altyapının bir yılda yüzde 11 civarında artarak 471 bin kilometreye ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 21 artışla 4,8 milyonu geçtiğini ifade etti.

5.5 milyon elektronik imza

Hayatı kolaylaştıran hizmetlerden birinin de elektronik imza olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde halihazırda toplam 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Bu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2021 sonu itibarıyla oluşturdukları sertifika sayısı yaklaşık 5,5 milyonu elektronik imza ve 767 bini mobil imza olmak üzere toplam 6,2 milyon oldu” dedi.

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