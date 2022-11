Bakan Ersoy, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeyi açıkladı

Antalya Lara’daki 5 yıldızlı bir otelde Alman medya kuruluşlarının organize ettiği ve turizm uzmanlarının katıldığı FVW Travel Talk Kongresi’nin açılış programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasını Almanca yapan Bakan Ersoy, Türkiye turizminin 2022 yaz sezonunda yakaladığı olağanüstü başarıyı değerlendirdi. Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa’da en köklü ilişkilere sahip olduğu ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, “Almanya’daki iş ortaklarımızla bugüne dek yaptığımız tüm iş birlikleri iki taraf için de önemli kazanımlarla sonuçlandı. 2022 yılının dokuz aylık rakamlarına baktığımızda Alman ziyaretçilerin önceki yıllarda olduğu gibi ilk sırayı başka ülkelere kaptırmadığını görüyoruz. Ocak-eylül döneminde 4,5 milyondan fazla Alman ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu rakamla Almanya, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 13.1’lik oranla birinci sırada” dedi.

“10 tanıtım filmimiz 200 ülkenin dijital kanallarında, global veya ulusal TV kanallarında”

Turizmdeki başarının rastlantı olmadığına vurgu yapan Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin turizm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, ‘sürdürülebilir bir turizm modeli’ oluşturarak tarihi değerlerimizin ve doğamızın geleceğini korumak ve uluslararası sahnede destinasyonlarımızı en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza atıyoruz. Bu çalışmalarda 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, esnek yapısı, hızlı karar alıp uygulama kabiliyeti ve uzman kadrosuyla Almanya’nın da aralarında bulunduğu 200’den fazla ülkede Türkiye’nin tanıtımını yapıyor. Şu an 10 tanıtım filmimiz 200 ülkenin dijital kanallarında, global veya ulusal TV kanallarında izleyicilerle buluşuyor. TGA, PR alanında da son derece geniş çerçeveli çalışmalar yürütüyor. 2022 yılında bugüne dek 79 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörü olmak 4 bin 500’e yakın kişiyi ülkemizde misafir ettik. Yıl sonuna kadar bu sayının 6 bini geçmesini hedefliyoruz. Bu yıl Almanya’dan basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörlerinden oluşan 756 kişiyi ülkemizde ağırlayarak farklı destinasyonları deneyimleme fırsatı sağladık. Dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan GoTürkiye portalı, ülkemizin kültür ve turizm alanında sahip olduğu her ayrıcalığı, özgünlüğü ve değeri sürekli güncellenen 104 alt marka ve destinasyonda, 3 bine yakın başlıkta tüm dünyaya tanıtıyor. Go Türkiye, yıl başından bu yana 125 milyon ziyaretçi aldı. Goturkiye Instagram sayfası ise 2 milyondan fazla takipçisi ile en yüksek takipçili ülke hesaplarının üçüncüsü konumunda bulunuyor.”

“Arkeolojik kazılarda da dünyada birinci sıradayız”

Bakan Ersoy, Türkiye’nin arkeoloji turizminde de adını ilk sıralara yazdırdığını ve 2021 yılında 670 noktada kazılar gerçekleştirilerek dünyada birinci olduğunu kaydetti. Ersoy, “Taş Tepeler adıyla Şanlıurfa dolaylarında hayata geçirdiğimiz proje, Neolotik Çağ’a ilişkin sunduğu çığır açan verilerle dünya arkeoloji çevrelerinin yakından takip ettiği bir çalışma haline geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Şanlıurfa’da ’Dünya Neolitik Kongresi’ni düzenleyeceğiz ve Taş Tepeler’e dair son bilgileri burada tüm dünyaya duyuracağız” diye konuştu.

“İstanbul’un önümüzdeki senelerde Avrupa’daki kruvaziyer destinasyonları arasında ilk sıraya yerleşmesini planlıyoruz”

Kruvaziyer turizmine de değinen Bakan Ersoy, “Özel ehemmiyet gösterdiğimiz bir diğer turizm başlığımız ise kruvaziyer turizmi. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da hizmete açtığımız Galataport kısa sürede dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri konumuna yükseldi. İstanbul’un önümüzdeki senelerde Avrupa’daki kruvaziyer destinasyonları arasında ilk sıraya yerleşmesini planlıyoruz. Yılsonuna kadar İstanbul’un kruvaziyerde gördüğü talebi karşılayacak yeni bir port ihalesi gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında. İstanbul’un Avrupa’nın yeni ‘homeport’u olması yolunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Burada İstanbul Havalimanı’na da ayrı bir parantez açmak istiyorum. 330 şehre doğrudan uçuş yapılan bu havalimanımız, dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Antalya Havalimanı’nın kapasitesinin iki katına çıkarılması için de çalışmalar sürüyor” dedi.

50 milyon turist, 44 milyar dolar hedefi

Türk turizminde yepyeni bir dönemin yaşandığını gözler önüne seren tüm gelişmelerin Türkiye’nin geleceğinde yakalayacağı başarıların sadece küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade eden Ersoy, "Türkiye turizmi bundan sonra da yoluna rekorlarla devam edecek. Yılsonunda 50 milyon turist, 44 milyar dolar hedefi ile yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

"Antalya yılsonunda 13,5 milyon turist rakamını yakalar"

Kongrede konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, Antalya turizmini değerlendirdi. Salgın ve hemen sonrasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında çıkan savaşın turizm endüstrisinin genelinde destinasyonlar üzerindeki baskıları artırdığına dikkat çeken Başkan Böcek, ancak Antalya’nın turizmcilerin desteğiyle bu süreci en kolay geçiren destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Antalya’nın bu yılın ikinci yarısından itibaren oluşan yoğunluk sayesinde ekim ayının sonu itibarıyla yaklaşık 12.8 milyon yabancı misafir ağırladıklarını söyleyen Başkan Böcek, yılın sonunda bu rakamın 13.5 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade etti.