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Bakan Ersoy: “Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir”

Antalya’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021 yılında sezon başı hedefimiz olan ’25 milyon ziyaretçi, 20 milyar dolar gelir’ seviyesini, ’28 milyon ziyaretçi ve 22 milyar dolar’ gelir olarak daha önce revize etmiştik. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmekte olan kasım ve aralık aylarını dikkate aldığımızda hedefimizi ’29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir’ olarak yukarı yönde revize ettiğimizi de buradan duyurmak istiyorum” dedi.

Ekonomi 25.11.2021, 13:20
Bakan Ersoy: “Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir”

Antalya’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2021 yılında sezon başı hedefimiz olan ’25 milyon ziyaretçi, 20 milyar dolar gelir’ seviyesini, ’28 milyon ziyaretçi ve 22 milyar dolar’ gelir olarak daha önce revize etmiştik. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmekte olan kasım ve aralık aylarını dikkate aldığımızda hedefimizi ’29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir’ olarak yukarı yönde revize ettiğimizi de buradan duyurmak istiyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya’da bu yıl 11’incisi düzenlenen ’Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katıldı. Kongrede katılımcılara seslenen Bakan Ersoy, son 2 yıldır dünyayı etkisine alan salgının küresel ölçekte tüm sektörlerin işleyişini olumsuz etkilediğini söyledi. Bakan Ersoy, “Bu süreçte kendimizi sürekli yenileyerek, geliştirerek ve güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu kadar çok belirsizliğin olduğu ve son derece uzun sürdüğü bir süreç. 2022 yılını da dahil edersek üç sezondan bahsediyoruz. Dünyada ilk kez karşı karşıya kalınan bir süreç. Bu süreçte gösterdiğiniz soğukkanlılık, iş birliği ve sabrınızdan, özellikle sorumlu davranışlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir

Bakan Ersoy, bu yıl sonu için revize edilen yeni hedefi ise şöyle açıkladı:

"Devletle beraber hareket eden ama her şeyi devletten beklemeyen, hızlı alınması gereken kararlara çabuk adapte olan, şikayet etmek yerine ’Ben de varım’ diyen, risk alan siz sektör oyuncuları sayesinde 2021 yılında sezon başı hedefimiz olan ’25 milyon ziyaretçi, 20 milyar dolar gelir’ seviyesini, ’28 milyon ziyaretçi ve 22 milyar dolar’ gelir olarak daha önce revize etmiştik. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmekte olan kasım ve aralık aylarını dikkate aldığımızda hedefimizi ’29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir’ olarak yukarı yönde revize ettiğimizi de buradan duyurmak istiyorum.”

"2018’de 647 dolar kişi başı turizm gelirimizi 830 dolara çıkarttık"

Bakan Ersoy, konuşmasının devamında, “Böylesi zor bir yılda devlet ve sektörün tüm kesimleri el ele vererek Akdeniz çanağında rakiplerimizi geride bırakarak tam da 1 yıl önce söylediğimiz gibi çıkış yapmayı başardık. Üstelik bunu yaparken 2018’de 647 dolar kişi başı turizm gelirimizi 830 dolara çıkarttık. Yani sadece ziyaretçi sayımız ve toplam geliri değil esas biz turizmciler için önemli olan kişi başı geliri de bu dönemde yükseltmeyi başardık” ifadelerine yer verdi.

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