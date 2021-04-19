Bakan Elvan’dan ‘128 milyar dolar’ açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan NTV canlı yayınında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Elvan son dönemin en sıcak konu olan 128 milyar dolar rezervin satılması ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

“Merkez Bankası Başkanı’nın ifade ettiği gibi hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işleri TCMB tarafından gerçekleştirdi.” diyen Bakan Elvan, “Merkez Bankası’nın muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildiğini görüyoruz.” dedi.

“YÖNTEMİ ELEŞTİREBİLİRSİNİZ AMA…”

Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankaların yer aldığını ifade eden Elvan, “Bu platformda bir şahıs yok. Bu işlemde taraflar birbirlerini bilmiyorlar. Kimin ne kadar aldığını karşı taraf bilmiyor. İşlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın ne kadar aldığını biliyorsunuz.

Platformda bulunan bankaların gerekli ödemelerini TCMB’ye yaptıktan sonra bir TL likiditesi oluyor. Bu TL’yi de doğal olarak bilançosunda görebiliyoruz. TCMB günlük bilançosunda da bu hareketleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tüm işlemler TCMB’nin kayıtlarında yer alıyor. Yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Kesinlikle yasal olmayan bir durum, bir yolsuzluk söz konusu değil.

Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankası’dır. Teknik düzeyde bir açıklama yapmanın TCMB bağımsızlığı üzer,inde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım. Merkez Bankası’ndan teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.” dedi.

“ENFLASYON İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Enflasyon ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon ile mücadele ekonomi politikalarımızın en temel önceliklerinden bir tanesi. Yapısal bazı sorunlarımız söz konusu. Fiyat istikrarının olmadığı bir ortamda sağlıklı büyümeden, yatırımdan, üretimden, istihdamdan bahsedilemez.

Refah ve istihdam artışı fiyat istikrarını sağlamakla mümkündür. Enflasyona bütüncül bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor, sadece para politikasıyla enflasyonu çözmemiz mümkün değil. Temek makroekonomik politikalarımızda bir değişim söz konusu değil. EnflaSyon ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Güven ortamını tesis etmek bizim en temel ülkelerimizden bir tanesi. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla orta ve uzun vadeli kazanımlardan vazgeçmeyeceğiz, asla popülist yaklaşım içerisinde olmayacağız.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

İlk çeyrekte öncü göstergelere baktığımızda yüzde 5 civarı bir büyüme beklediğini ifade eden Bakan Elvan, “İkinci çeyrekte baz etkisi ile çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. 2021 yılının büyüme açısından daha olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.