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Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.

Ekonomi 12.04.2021, 15:00
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Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah’ı bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.
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