Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zam oranı belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? 2021 yılı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Bakan Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.
Ekonomi 12.04.2021, 15:00
2
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile görüştü.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah’ı bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.