Bakan Elvan: “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, istihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını belirterek, “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyümenin finansman kalitesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız” ifadelerini kullandı.