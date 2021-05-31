banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!

Bakan Elvan: “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, istihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını belirterek, “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi” ifadelerini kullandı.

Ekonomi 31.05.2021, 12:22
Bakan Elvan: “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, istihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacaklarını belirterek, “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyümenin finansman kalitesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak “İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56’sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu