Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar

Hazine Bakanı Lütfi Elvan, ASO Meslek Komiteleri Ortak Komitesi'nde konuşuyor.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız.

Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu.

Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz.

Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik.

Erken harekete geçip fırsatını yaratanlar pandeminin kazananı olacak.

Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz.

9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.

Fiyat istikrarı ve cari açık da ekonomi politikalarımızın odağında bulunuyor.

Enflasyon sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir.

Bakanlık olarak enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen ve yönlendirilen ürün ve fiyat politikasını uyumlu bir şekilde uyguluyoruz.

Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor.

Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor.

Likidite sıkıntısı çeken firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için destek vereceğiz.